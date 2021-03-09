طوله قارب المترين.. صور ستدهشك ليابانية لم تقص شعرها منذ 15 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رابونزل اليابانية» أصبح اللقب الشهير بفتاة يابانية لم تقم بقص شعرها منذ 15 عامًا، على الإطلاق، أي أنه منذ طفولتها، فهي صاحبة الـ20 عامًا من عمرها.

وأصبح شعر الفتاة التي تدعى رين كامبي، يلامس الأرض، لتعتبره «سلاحًا»، للتعبير عن الذات، ولم تقم الفتاة العشرينية بقص شعرها منذ أن تحولت إلى البوذية، وبدأت في ملاحقة أحلامها لتصبح فنانة، ووصل شعرها متر و90 سم.

وأوضحت «كامبي» الروتين الخاص الذي تتبعه مع شعرها، إذ ذكرت أنها تعتني بشعرها باستخدام كريم فروة رأس مصنوع من الزعفران، وتراقب كمية الحديد التي تحصل عليها في الغذاء كي يساعدها ذلك في نمو شعرها، بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

وتقول كامبي إن الشعر الطبيعي يقود إلى أقصى درجات التعبير عن الذات، إذ عبرت عن نفسها قائلة: «أنا أكون مسرورة للغاية عندما يشعر الناس بالذهول حينما يرون عرض رابونزل الراقص الذي أؤديه".

رابونزل البريطانية

ولم تكن الفتاة اليابانية بمفردها، ففي بريطانيا توجد أيضًا «فرانكي كلوني»، الفتاة الثلاثينية التي لم تقص شعرها منذ أكثر من 20 عامًا، وحظيت أيضًا بلقب "رابونزل" الحقيقية، بحسب ماذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

عشقها للنساء بالقصص الخيالية هو ماجعلها تصمم على امتلاك شعر طويل يشبه بطلات هذه القصص، ومن ناحية أخري صعوبة عنايتها به لما تعانية وتقضية من وقتٍ يستغرق الكثير لتمشيطه والذي يصل لما يقرب من نصف ساعة.

نصائح الحفاظ على الشعر

وذكر موقع «برايت سايد»، عدة نصائح التي وجهتها للحفاظ على الشعر:

- الحفاظ على التوازن بين وجباتك الغذائية، والتخلي عن الحميات الغذائية.

- تجنب التوتر.

- العثور على منتج مناسب لطبيعة الشعر.

- استخدام أقنعة مغذية مرتين في الأسبوع على الأقل.

- استخدام الزيوت المختلفة، ويعد أفضلها زيت الأفوكادو.

- قص أطراف الشعر المتقصفة.

- غسل الشعر في الوقت المناسب، وتعلم كيفية تجفيف الشعر بشكل صحيح؛ ففي البداية عليك تركه يجف ذاتيا بنسبة 60%، ثم استخدمي مجفف الشعر.