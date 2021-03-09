رحلة البحث عن «آية عبد العزيز» الفائزة بمنحة بريطانية: كله طمعان فيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

24 ساعة لم تذق خلالهم النوم هاجر عبده، صاحبة الـ22 عاما، محاولة البحث خلالهم عن فتاة تدعى «آية عبد العزيز»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما دشنت منشور قالت خلاله: «دي بنت كان معاها الخط بتاعي قبل مايقف وأنا أشتريه، أنا جاتلي مكالمتين من منحة رايحة لبريطانيا كانت البنت دي مقدمة فيها وكسبتها، والنهاردة كلموني إنهم هيلغوها لأنهم غالبا مش عارفين يتواصلوا معاها وعمالين يتصلوا بيا أنا».

الفتاة تكشف تفاصيل بحثها عن «آية»

«الشركة المسؤولة عن المنحة كلموني مرتين، وبعدها كتبت البوست على طول، وبقيت مستنية البنت تشوفه وتوصلي لأن صعب عليا المنحة تروح عليها، بس من وقتها في كزا بنت كلموني بنفس الاسم، ومبقتش عارفة أتأكد، وبيقولوا لي إنهم ناسيين رقم الموبايل».. حسب الفتاة العشرينية خلال حديثها لـ«هُن».

«هاجر»: اكتشفت إن في كذا بنت بنفس الاسم

حيرة تواجهها الفتاة العشرينية حتى الساعة، بعد تواصل عدد كبير من الفتيات اللائي يحملن الاسم ذاته «آية عبد العزيز»، «اكتشفت إن مصر فيها مليون بنت بنفس الاسم، وكلهم بيحاولوا يتواصلوا معايا وبيقولوا إنهم صحاب الخط، بس مفيش غير بنت واحدة هي اللي شكيت إنها صاحبة الرقم، وطلبت منها تبعتلي إثبات وتكلم الشركة نفسها».

موقف طريف تعرضت له صاحبة المنشور المتداول

وخلال رحلة بحث «هاجر» عن الفتاة المجهولة صاحبة المنحة، تواصلن معها عدد من الفتيات الأخريات، واللائي وجهن لها سؤال طريف «مينفعش ناخد المنحة مكانها؟»، وهو ما دفع الفتاة العشرينية لتجاهلهن وعدم التواصل معهن، «مبقتش أرد عليهم».