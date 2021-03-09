محمد عطية يتغزل في خطيبته: «تركيبة عمري ما هلاقيها».. والأخيرة: بكرهك بس بحبك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو طريف لا يتعد مدته ثواني معدودة، شاركه الفنان محمد عطية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة خطيبته ميرنا الهلباوي، وهو يحتضنها.

وأرفق الفنان تعليقًا على مقطع الفيديو، الذي شاركه، قائلًا «كل سنة وإنتي طيبة يا أحلي وأقوى وأذكى واحدة عرفتها فحياتي، فيكي حاجات وتركيبة عمري ما هلاقيها مهما لفيت».

وتابع الفنان متغزلًا في خطيبته ميرنا الهلباوي، «مبسوط بتفكيرك وكتاباتك وبفرح جدا لما بشوف اي حد بيقولك انا قريت كتابك و أثر فيا، فخور بيكي جدا جدا .. بحبك».

لقي مقطع الفيديو الذي شاركه الفنان استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «صحيح أن الراجل يتغير ذوقه فالنساء مع سنين العمر وعطية اكبر مثال على حبه السابق والحالي، أحلى كابلز، كدة تخضها، لايقين على بعض جدًا، بحب علاقتكوا جدًا كلها هزار وحب وضحك، هتعملوا فرحكوا امتى بقى، كنتوا حلوين أوي في الأغنية والكليب، قمرات قمرات، دويتو هايل».

وكانت علقت ميرنا الهلباوي، على مقطع الفيديو والمنشور، قائلةً، «بكرهك..بس بحبك برضه».

وطرح الفنان محمد عطية، أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان «ترقص» والتي صورها على طريقة فيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بمشاركة خطيبته ميرنا الهلباوي، الأغنية من كلمات وألحان محمد عطية، وتوزيع شريف مكاوي، ومن إنتاج محمد علام كيوب ميوزيك وإخراج اللبناني كريستيان بو عنه.

معلومات عن ميرنا الهلباوي

- ميرنا الهلباوي، من محافظة الإسكندرية، وتلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية.

- تخرجت في كلية السياحة والفنادق.

- تعشق السفر وطافت بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم، حيث زارت أكثر من 17 دولة.

- يبلغ عدد متابعيها على موقع "إنستجرام"، أكثر من 500 ألف متابع.