مايا مرسي: هدية الرئيس السيسي للمرأة في يومها العالمي أثلجت صدورنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في الاحتفالية الافتراضية لدق جرس جلسة تداول البورصة المصرية، في إطار الدورة السابعة من المؤتمر السنوى لدق الجرس للمساواة بين الجنسين بعنوان «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوي في عالم الكوفيد-19»، احتفالا باليوم العالمى للمرأة، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من السفراء وشركاء التنمية.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه التهنئة لجميع سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي تم الاحتفال به بالأمس، مشيرة إلى أنها سعدت للغاية بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة المصرية بمناسبة هذا اليوم المميز، وإصداره توجيهات للمستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، قائلة: «القرار أثلج صدورنا، وأكد أننا في عصر كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار».

وتابعت:«اليوم نتحدث عن البورصة المصرية وكل الإنجازات التى تمت في هذا القطاع والتي تمثل علامة فارقة في وضع المرأة المصرية في عضوية مجالس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة، معربة عن أملها الخروج بتوصيات وبتوجهات من البورصة المصرية بأن يكون للمرأة تمثيل أكبر في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات».

وفي الختام توجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين بالبورصة المصرية وللجهود التى تتم في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه كلما كانت القيادة التى على رأس أي مؤسسة تؤمن إيمانًا حقيقيًا بدور المرأة في القطاعات المختلفة، سنضمن الوصول بالمرأة إلى المقدمة».

يذكر أن البورصة المصرية تحتفل باليوم العالمى للمرأة من خلال المؤتمر السنوى بعنوان «دق الجرس للمساواة بين الجنسين» للسنة السابعة، إيمانًا بدور المرأة في التنمية الاقتصادية.