سلسلة مطاعم شهيرة في ورطة بسبب النساء: «إنتم مكانكم المطبخ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاصفة من الانتقادات، واجهتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة برجر كينج الأمريكية، بعد تغريدة بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أمس الاثنين، أن النساء ينتمين إلى المطبخ، في إشارة اعتبرها البعض عنصرية وتقلل من دور المرأة لا سيما في يومها العالمي، ما اضطرها بعد ساعات إلى حذفه وتقديم الاعتذار.

وقال فرع برجر كينج في المملكة المتحدة، في تغريدة، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، ببساطة، إن النساء ينتمين إلى المطبخ، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وفي تغريدات لاحقة، قدمت صياغة للعبارة مع تحديد أوضح، وقالت إنه إذا كن يردن ذلك، بالطبع، مع الإعلان عن برنامج للمنح الدراسية على مستوى الشركة لمساعدة موظفات السلسلة على متابعة أحلامهن في الطهي الاحترافي الذي يهيمن عليه الذكور.

ونشرت الشركة الأمريكية، على صفحة كاملة في النسخة المطبوعة من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عبارة بنص كبير ملفت للنظر، بينما تبعها تفسير الشركة بصورة أقل بروزا.

وعلى إثر التغريدات والإعلان المطبوع، انهالت عاصفة انتقادات نارية على تويتر، حيث اتهم بعض المغردين، برجر كينج باستخدام لغة متحيزة جنسيا، من أجل طرفة.

وقال مشاهير من بينهم الممثلة تشيلسي بيريتير وآلاف من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة، إن برجر كينج تنتمي إلى سلة المهملات.

وفي نوفمبر الماضي، دعت سلسلة برجر كينج، زبائنها لطلب الشطائر والأطعمة من ماكدونالدز والعديد من المطاعم المنافسة الأخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

ونشرت برجر كينج، بياناً على تويتر في ذلك الوقت، حمل عنوان: اطلب من ماكدونالدز وتوقيع فريق برجر كينج ببريطانيا، وجاء إنه لم تتخيل أبداً أنها ستطلب من العملاء القيام بذلك. لكن المطاعم التي توظّف الآلاف من الموظفين تحتاج حقاً إلى دعمكم في الوقت الحالي.

وأضافت برج كينج، انه إذا كان العملاء يرغبون في المساعدة، استمروا في تناول وجبات لذيذة من خلال طلبات التوصيل أو الوجبات الجاهزة أو طلبات السيارة، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.