قبل واقعة «متحرش المعادي».. فنانات كشفن عن المتحرشين بهن: رانيا يوسف الأبرز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة أثارت غضب واستياء الرأي العام، بعد تداول مقطع فيديو يوثق جريمة في حق الطفولة وانتهاك حقوق المرأة بشكل عام، بطلتها طفلة صغيرة لا تتجاوز الـ 10 أعوام، على يد متهم في العقد الخامس من عمره، وكان يعمل محاسبًا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، واصطحبها من الشارع داخل أحد العقارات، ظن أنه خاليًا من السكان ومهجورة.

وتمكنت شابة من إنقاذ الطفلة التي لا حول لها ولا قوة، من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة في معمل التحاليل الواقع بالعقار، بعدما شاهدته وهو يحاول هتك عرض الطفلة، لتنتشلها منه، حتى فر الآخير هاربًا، وعُرف باسم «متحرش المعادي».

وفي ذات السياق، تعاطف العديد من نجوم الفن تجاه الطفلة، مبدين استيائهم من ذلك المتحرش، وخاصة الفنانات اللاتي سبق أن كشفن المتحرشين بهن، سواء من خلال حساباتهن أو من خلال تحرير محاضر رسمية.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز الفنانات اللاتي كشفن عن بعض المتحرشين.

قبل أشهر مضت، كانت الفنانة رانيا يوسف قد قررت أن تتحدث عن المتحرشين، وأن تقدم بلاغات ضدهم، من خلال حملة دشنتها تحمل اسم «افضح متحرش»، إذ بدأت رانيا بنشر وقائع التحرش الذي تتعرض له عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات« إنستجرام»، حيث فضحت المتحرشين بها، كما كتبت ما تتعرض له يومًا، وفي النهاية نشرت صورهم كي يكونوا معروفين لأهلهم وذويهم كوسيلة لمنع هذا السلوك المنحرف.

وشاركت الفنانة صورهم وأسماءهم، معلقة: «تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء، وسيتم الاحتفاظ بالرسائل لما تحويه من ألفاظ خادشة وتقديمها لمباحث الإنترنت».

بسنت شوقي

وكانت تشجعت العديد من الفنانات بفضح أمر المتحرشين، وسرد الوقائع اللاتي يتعرضن لها، وكانت من بينهن الفنانة بسنت شوقي، التي شاركت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورًا مرفق بصور، لواقعة التحرش التي تعرضت لها، إذ قالت: «الشعب المتدين بطبعه.. المتحرش بعت الرسالة دي على الصفحة الرسمية بتاعتي، ولفت نظري أوي حضرته كاتب شغال إيه، أنا مش فاضية الحقيقة اليومين دول علشان أبلغ مباحث الإنترنت فهكتفي بفضحه».

وأظهرت الصور التي نشرتها «بسنت»، أن الشخص الذي أرسل لها رسالة يكتب آيات قرآنية وأدعية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت عدد من لقطات الشاشة عبر خاصية «استوري».

هنا الزاهد: فضحتهم وعملت محضر

في يوليو من العام الماضي، وثّقت هنا الزاهد واقعة التحرش التي تعرضت لها خلال مقطع فيديو من قبل عدة أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل، إذ قالت: «أنا في العربية، رجالة بشنبات بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق ويتحرشوا بالكلام، وكانوا بيكسروا عليا».

وتابعت الفنانة خلال مقطع الفيديو: «كنت ممكن أعمل حادثة، أول ما طلعت الموبيل جريوا زي الفئران، لأنهم فعلا فئران، أو بمعنى أصح هم كلاب، فاكرين لو بنت لوحدها هتخاف وتقعد تجري دي ناس مش محترمة، بلاش حد يسكت على حقه، حقك سهل يتجاب دلوقتي، لو انتي لوحدك وحصلك موقف زي ده طلعي موبيلك وصوريهم هيجروا زي الجبناء».

لم تكتفِ الفنانة بتصوير الواقعة، بل تقدمت ببلاغ رسمي ضدهم، وبعد 8 أيام من الواقعة انتصرت الفنانة، وتوصلت وزارة الداخلية لتحديد وضبط السيارة، وقائدها ومستقليها، بعد تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها بصحبة قائدها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.