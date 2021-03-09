ببلوزة تايجر.. أحدث ظهور لـ مي عمر على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

واعتادت الفنانة مي على مشاركة جمهورها دائما أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" أو " فيسبوك".

وطلت الفنانة مي ببلوزة تايجر بقصة الكب، بدون أكمام، مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم ومجموعة أساور.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل "لؤلؤ"، ويشارك في بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.