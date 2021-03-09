تبدأ من 3250 جنيها.. عروض أسعار الثلاجات في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ينتظر العديد من الأشخاص الخصومات التي تطرحها المولات والمحلات التجارية بمناسبة عيد الأم، لشراء ما تحتاجه الأم من أجهزة كهربائية في المنزل.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أسعار الثلاجات الكهربائية في فترة خصومات الاحتفال بعيد الأم.

-ماركة Electrostar :

ثلاجات الكتروستار ماچيستا 320 لتر، لونها سيلفر، بسعر 3,998 بدلا من 5,000.

ثلاجة بفريزر علوي، 12 قدم، بسعر 3,889 بدلا من 5,000 جنيها.

11 قدم بباب واحد، لونها فضي، بـ3,289 بدلا من 3,500.

رقمية، 430 لتر، لونها فضي، بـ6,199 بدلا من 7,500.

بفريزر علوي 12 قدم، لونها سيلفر، بـ4,399 بدلا من 7,000.

-ماركة Passap :

بمُجمد علوي، 11 قدم، لونها فضي، بـ 3,949 بدلا من 4,100.

14 قدم، لونها فضي، بـ 4,449 بدلا من 4,700.

11 قدم، لونها أسود، بسعر 3,949 بدلا من 4,100.

-ماركة Unionaire :

ديفروست، 16 قدم، لونها فضي غامق، بـ 4,690 بدلا من 6,000.

ديفروست، 11 قدم، لونها فضي، بسعر 3,239 بدلا من 3,900.

ديفروست، 11 قدم، لونها فضي، بسعر 3,249 بدلا من 3,650.

16 قدم، لونها قضي غامق، بـ 4,798 بدلا من 7,000.

-ماركة Sharp :

بفريزر علوي، 450 لتر، لونها أسود، بـ 9,999 بدلا من 15,299 جنيها.

رقمية مع تقنية البلازما كلاستر، 450 لتر، لونها فضي، بـ 9,865 بدلا من 10,600.

بفريزر علوي مع تقنية البلازما كلاستر،450 لتر، لونها أسود، بـ 10,099 بدلا من 10,499.

نو فروست بفريزر علوي، 14 قدم، لونها فضي، بـ 6,899 بدلا من 8,100.

-ماركة Toshiba:

توشيبا نوفروست سعة 355 لتر، 2 باب، لونها ذهبي، بـ 6,199 بدلا من 6,299.

ثلاجة 2 باب، 335 لتر ، لونها فضي، بسعر 6,290 بدلا من 6,300.

ثلاجة نو فروست، 2 باب، 328 لتر، لونها فضي، بـ 5,799 بدلا من 5,999.

ثلاجة 335 لتر، 2 باب، لونها فضي، بـ 6,340 بدلا من 6,999.