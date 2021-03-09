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الامارات | خبراء تغذية ينصحون بغذاء بحري: منجم للزنك وتقوية المناعة

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بون - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد خبراء الجمعية الألمانية للتغذية بأن المحار يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ يعد منجماً للزنك الذي يتمتع بأهمية كبيرة للعديد من عمليات الأيض في الجسم.

وأضاف الخبراء أن الزنك يعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة، ويحفز إنتاج الهرمونات، ويرفع مستوى هرمون الذكورة «التستوستيرون».

كما يمتاز المحار بانخفاض سعراته الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام من الجزء القابل للأكل من المحار على 66 سعراً حرارياً فقط. إضافة إلى ذلك، يعد المحار غنياً باليود والبروتين عالي القيمة والنحاس والسيلينيوم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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