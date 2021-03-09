الامارات | الأردن: توقيف عريس جديد أقام «سهرة شباب»..هذه المرة في عمّان

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: توقيف عريس جديد أقام «سهرة شباب»..هذه المرة في عمّان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الإردنية اليوم، القبض على عريس أقام «سهرة شباب»، تمهيدا لإجراء حفل زفافه. وقال مصدر قضائي إن المدعي العام عماد الغويري، وجه بتوقيف العريس مدة أسبوع، بتهم مخالفة أمر الدفاع رقم (22)، والدعوة الى التجمهر، بحسب صحيفة «الغد».

وحسب المصدر، تم توقيف «عريس عمان» أمس، بينما كان يتواجد في منزله عدد غفير من أقاربة بدعوة منه لإقامة حفلة لأصدقاء كونه من المقرر أن يقيم حفل زفافه.

وهذا أول عريس يتم ضبطه في عمان مخالفا لأوامر الدفاع، فيما أكد المصدر القضائي أن جميع العرسان الذين تم توقيفهم بمن فيهم «عريس الطيار»، لا يزالون قيد التوقيف.

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