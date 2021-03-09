الامارات | ألمانيا...تراجع غير مسبوق في ساعات العمل المنجزة في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا...تراجع غير مسبوق في ساعات العمل المنجزة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف في ألمانيا أن عدد ساعات العمل التي تم إنجازها في البلاد انخفض بقوة وعلى نحو غير مسبوق في عام 2020. وأوضح المعهد اليوم أن عدد ساعات العمل التي تم إنجازها في عام 2020 تراجع بنسبة 7ر4 % مقارنة بعام 2019، إلى 64ر59 مليار ساعة. وجاء في بيان المعهد: "تجاوز حجم الانهيار الذي حدث في 2020 كل ما سبق". وتم تحقيق رقم قياسي في عدد ساعات العمل المنجزة في عام 2019 بواقع 7ر62 ساعة.

وقال إنتسو فيبر، مدير قسم الأبحاث والتحليلات الاقتصادية الشاملة بالمعهد: "متوسط وقت العمل لكل موظف انخفض بقيمة تزيد على 50 ساعة في 2020 ، وهو أقل مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا".

وأضاف أن وقت العمل الذي أنجزه كل موظف في عام 2020 بلغ في المتوسط 1332 ساعة، في تراجع بنسبة 7ر3 % مقارنة بعام 2019، مضيفا أن عدد العاملين انخفض بنسبة 1ر1 % للمرة الأولى منذ 16 عاما وبلغ في المتوسط السنوي 8ر44 مليون شخص.

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