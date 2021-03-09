كورونا اليوم: احتياطات مهمة يجب اتخاذها قبل وبعد اللقاح.. وكوفيد قد يستمر مع هؤلاء للأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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احتياطات مهمة يجب اتخاذها قبل وبعد اللقاح

أصبح معظم السكان حول العالم الناس أكثر حماسًا لتطعيم أنفسهم ضد كوفيد-19، ومع ذلك فإن اللقاح بالتأكيد يأتي مع مجموعة من التحديات والآثار الجانبية.

لتقليل مجموعة الأمراض التي تعاني منها، إليك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها قبل أخذ لقاح كوفيد وبعده، وفقا لـ timesofindia، وهي: استشارة طبيبك، اتباع نظام غذائي صحي قبل أخذ اللقاح، يجب على الأشخاص الذين يعانون من بلازما الدم أو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ألا يأخذوا اللقاح، ولا داعي للذعر من الآثار الجانبية، وارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي.

تعليق التطعيم بلقاح "أسترازينكا" بعد وفاة امرأة تلقته وإصابة أخرى بمرض

قررت سلطات النمسا تعليق استخدام دفعة من لقاح "أسترازينيكا" كإجراء احترازي، بعد وفاة امرأة تلقت هذا اللقاح، وإصابة امرأة أخرى بمرض تنفسي خطير من جرائه.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة الفيدرالية النمساوية المعنية بالسلامة في قطاع الصحة العامة، أن المرأة في 49 عاما من عمرها التي تلقت التطعيم ضد فيروس كورونا توفيت نتيجة لاضطراب نزفي خطير، أما المرأة الثانية (35 عاما) التي تلقت التطعيم من الدفعة ذاتها من لقاح "أسترازينيكا" في مدينة تسفيتل بولاية النمسا السفلى، فأصيبت بالانصمام الرئوي، وبدأت حالتها تتحسن الآن، وفقا لروسيا اليوم.

هل يمكن أن يستمر "كوفيد - 19 " عند المصاب باللوكيميا"إلى الأبد"؟

أعلن الدكتور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي علم الأورام، أن خبراء أمريكيين، سجلوا احتمال إصابة مريض السرطان "بشكل دائم" بعدوى الفيروس التاجي المستجد. فما السبب؟، ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن خبراء جامعة جنوب كاليفورنيا، حللوا ما تسميه وسائل الإعلام إصابة "دائمة" أو " أبدية" بعدوى الفيروس التاجي المستجد، ونشروا نتائج دراستهم في موقع medRxiv.

ويقول، اكتشف الخبراء في أجسام ثلاثة مرضى مصابين بسرطان الدم "تكاثر فيروس SARS-CoV-2 على مدى 162 يوما بعد أول اختبار إيجابي أكد إصابتهم بعدوى هذا الفيروس، واعتقد الأطباء أن "كوفيد-19" لدى المرضى ضعيفي المناعة، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الطفرات عندهم وحتى ظهور سلالات جديدة للفيروس، بما فيها المقاومة للأجسام المضادة، وفقا لروسيا اليوم.