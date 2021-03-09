ما هي أغرب صيحات المكياج الأكثر رواجاً حالياً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - تلاقي اتجاهات الجمال الغريبة والجريئة والخارجة عن المألوف رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تُعنى بالموضة والجمال، خصوصاً تيك توك وإنستغرام، فسرعان ما تظهر صيحة مكياج معينة حتى تصبح إحدى أكثر الصيحات انتشاراً بين الفتيات والنساء، فيتسابقن على تجربتها رغم غرابتها. ويعد النمش الزائف أغرب صيحات المكياج الأكثر رواجاً حالياً، إليك التفاصيل في هذا ا لمقال.



موضة المكياج الزائف

موضة النمش الزائف



المكياج الزائف هو أحد اتجاهات المكياج الشائعة جداً، حيث تقوم المرأة بإضافة النمش الزائف الى روتين مكياجها، من خلال وضع نقاط صغيرة حول أنفها ووجنتها تكون شبيهة بالنمش الطبيعي باستخدام مستحضرات المكياج. ونظراً الى رواج موضة النمش الزائف، ابتكرت إحدى العلامات التجارية قلماً مخصصاً لتطبيق النمش الزائف على الوجه. ويتم استخدامه من خلال وضع نقطتين أو ثلاث نقاط بكمية كافية، ومن ثم استخدام الأصابع لتشكيل نقاط على الوجه شبيهة بالنمش.

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ما مدى أهمية هذه الموضة بالنسبة الى المرأة؟

النمش الزائف موضة المكياج الأكثر رواجاً



يعزو بعض الفنانين والمحترفين في مجال المكياج، رواج موضة النمش الزائف الى الميل المتزايد بين النساء، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الى عدم استخدام المكياج، أو التقليل من استعمال مستحضرات المكياج، وتقبّل المرأة لمظهر بشرتها، لا سيما إذا كانت تعاني من الشوائب والعيوب، من دون أن تعمد الى تغطيتها أو تمويهها.

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لماذا هي شائعة جداً؟



تجعل موضة النمش الزائف البشرة تبدو صحية ومضيئة، كما يمكن استخدامها للتغطية على العيوب المزعجة. وإذا ما تمت إضافة النمش الزائد الى بشرة الوجه خلال الشتاء، فهو يشكل طريقة مؤكدة لمحاكات توهج الصيف الذي تفتقده المرأة في الأجواء الباردة. إضافة الى ذلك، يمنح النمش الزائف المرأة إحساساً بالحيوية والنضارة، كما أن وجوده على بشرة الوجه يوفر لها مظهراً طبيعياً جذاباً.

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كيفية تطبيق النمش الزائف

قلم مخصص لتطبيق النمش الزائف



يضيف النمش الزائف لمسة جذابة جذاً الى مظهر المرأة، كما أنه علامة على الجمال الطبيعي، وإذا كنت تفكرين في تجربة موضة النمش الزائف، فيحب أن تعلمي أنه ليس بالعملية السهلة، لذلك عليك أن تستخدمي منتج المكياج المخصص لهذه الغاية، وأن تتدربي مرات عدة على تطبيقه الى حين معرفة عدد وحجم النمش الزائف الملائم لوجهك.

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