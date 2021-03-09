البولي غلوتاميك مكوِّن ثوري لترطيب البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - مكوِّن ثوري جديد يجتاح مستحضرات التجميل هذا الموسم، بحيث يعِد بتحويل البشرة الباهتة- المرهقة إلى صحية متوهجة. فما هو حمض البولي غلوتاميك وما هو دوره في روتين العناية بالبشرة؟

ما هو الـ PGA ؟

كريمات pga

يُعتبر حمض البولي غلوتاميك (أو PGA) حمض الهيالورونيك الجديد، وهو مكون مشتق بشكل طبيعي من Nattō ، وهو طعام ياباني مصنوع من فول الصويا المخمر، وقد يكون هذا هو الحل الذي تبحث عنه جميع النساء اللواتي يعانين من مشكلة جفاف البشرة وصعوبة ترطيبها بشكل كافي.

كيف يعمل؟

لترطيب البشرة

حمض البولي غلوتاميك هو المكون المثالي للبشرة التي تعاني من مشاكل تظهر عليها تحديداً عند انتقالها من فصل إلى أخر، فهو كمرطب يسحب الماء نحوه، ويحتفظ برطوبة البشرة أكثر بخمس مرات من حمض الهيالورونيك. وبصفته ببتيدًا ، فإن إحدى الصفات التي تغير قواعد اللعبة في هذا المكون هو قدرته على تنشيط وظائف الهيالورونيداز الخاصة بالبشرة - وهو إنزيم يكسر حمض الهيالورونيك الموجود بشكل طبيعي في الجلد مع تقدمنا ​​في العمر - مما يجعله منتجًا وقائيًا فعالًا أيضًا "على عكس حمض الهيالورونيك .يتكون حمض البولي غلوتاميك من جزيئات كبيرة ، ما يؤدي إلى تكوين طبقة رقيقة على سطح الجلد. تمنع هذه الطبقة فقدان الماء وتشجع عملية الترطيب الطبيعية للبشرة ، والتي بدورها ستشبع الخطوط الدقيقة وتضفي إشراقة على بشرة الباهتة.

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لا تتخلي عن حمض الهيالورونيك

قبل أن تتخلي عن حمض الهيالورونيك المحبوب والمطلوب عالمياً بفوائده، يجب أن تعلمي أن هناك مكانًا لكلتا الصيغتين في روتين العناية بالبشرة. في الواقع، يمكن استخدامهما معًا. إذ يساعد حمض البولي غلوتاميك على تقليل فقد الماء في البشرة . هذا ما يجعله مرطبًا فعالًا للغاية، وبينما يتم إجراء مقارنات مع حمض الهيالورونيك ، فإن هذه الخاصية الإضافية قد تمنحه ميزة أكثر. في الواقع ، يمكن الجمع بين المكونين بسهولة للحصول على نتائج مذهلة، حيث يخترق حمض الهيالورونيك المستويات السفلية من الجلد بينما يحبس PGA الرطوبة فيه لهذا عليك ضم مستحضرات هذا المكون الجديد إلى مجموعة العناية فوراً.

طريقة الإستعمال:

يجب أن يكون الـ PGA مكملاً لنظام العناية بالبشرة الخاص بك وهو لا يتفاعل مع اي منتج آخر بشكل سيئ ، لهذا يجب أن يكون دائمًا الخطوة الأخيرة في تطبيق المستحضرات.

الخطوات: بعد تطهير البشرة، ضعي حمض الهيالورونيك أولاً لترطيبها ثم الفيتامين س في حال كنت تستخدمينه ثم استعملي مصل البولي غلوتاميك واتركيهما يغوصان بعمق في الجلد. حيث يتم تثبيته على سطح البشرة فيحفظ جميع المكونات داخلها فهو كحاجز انسداد للمكونات المغذية .

نصيحة في حال كنت تستخدمينه في روتينك الصباحي عليك تطبيق كريم الحماية من الشمس فوقة.

فوائده للبشرة:

منشط مرطّب لمن يعانون من بشرة جافة جداً

يجعلها مرنة ولينة.

هو جيد لما بعد تقشير الريتينول.

يخفف علامات التجاعيد وتعبئتها.

يعزز وينشط فوائد الكريمات المستعمله معه.

يأخر علامات التجاعيد ويحارب ظهور البقع الداكنة.

ونظرًا لأن إنتاج البشرة من الكولاجين ينخفض ​​بشكل كبير بدءًا من سن 25 وما بعده، من الضروري على كل امرأة أن تبدأ به من هذا السن لتحافظ على بشرة صحية شبابية نضرة.

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مستحضرات قد تفيدك لبشرة مشرقة

1- سيروم Charlotte Tilbury Magic Serum Crystal Elixir

شارلوت تالبيري

2- سيروم La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

لاروش بوزيه

3- سيروم Lancome Absolue The Revitalizing Oléo-Serum

لانكوم

4- سيروم Asdm Beverly Hill Polyglutamic Acid Serum



أسديم

5- سيروم Zelens Z-Melatonin Night Repair Serum

زيلن

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