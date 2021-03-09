كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - -تُفضل الكثير من النساء اعتماد الفساتين الواسعة في إطلالاتهن اليومية، وذلك نظراً لسهولة الحركة بها، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.

وتختلف موديلات الفساتين الواسعة، بين المقلمة والمخططة، وتلك لا تضم أي نقوش أو رسم، وأخرى المُطبعة بالورود.

ولاقت الفساتين الواسعة المُطبعة بالورود رواجاً كبيراً بين النساء في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وما تضفيه على إطلالاتهن من أنوثة ونعومة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" موديلات فساتين واسعة مطبعة بالورود، لإطلالة جذابة وأنيقة:



فستان أوف وايت مُطبع بالورود من Dior

Dior



لإطلالة أنيقة وناعمة، قدمت ماركة Dior هذا التصميم المميز، لفستان مُطبع بالورود، مُصمم من الحرير والكريب، ومُطبع بنقوش متشابكة من الزهور البرية.

وصُمم التوب بدون أكمام ورقبة مربعة ضيقة، أما التنورة فجاءت واسعة بتصميم ماكسي ذات طيات طويلة.

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فستان قصير مطبع بالورود من Sachin & Babi

Sachin & Babi



لإطلالة أكثر جرأة وأنوثة، قدمت ماركة Sachin & Babi هذا التصميم المميز، لفستان أنيق باللون النحاسي، مُطبع بالورود باللون البيج والبرتقالي، مع أطراف للتنورة وأساور الأكمام باللون الرمادي الداكن، مُطبعة بالورود البيضاء، مع حزام أنيق على الخصر يُمكن إزالته بسهولة، مما يمنحكِ إطلالة أكثر جاذبية وأناقة.

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Sachin & Babi



فستان أزرق طويل من La DoubleJ

La DoubleJ



لإطلالة أكثر عملية وأناقة، قدمت ماركة La DoubleJ هذا التصميم الجذاب، لفستان طويل مُصمم من قماش الجيرسيه الممزوج من الحرير باللون الأزرق، ذي طبعات بالورود باللون البرتقالي والأحمر والزهري والأصفر.

وصُمم توب الفستان بأكمام قصيرة مكشكشة، ورقبة دائرية ضيقة، فيما جاءت التنورة بتصميم متدرج مُزينة بكشكشة على الأطراف، لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية.

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فستان قصير مُطبع بالورود من Ralph Lauren

Ralph Lauren



لإطلالة نهارية بسيطة، تناسب الخروجات السريعة أو الإطلالات المميزة على شاطئ البحر، قدمت ماركة Ralph Lauren هذا التصميم الأنيق، لفستان أصفر قصير مُطبع بالورود البيضاء، ذي توب بدون أكمام ورقبة دائرية، مع تنورة متدرجة مزينة بكشكشة، مما يمنحكِ إطلالة مميزة وأنيقة.

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