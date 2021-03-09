إطلالات عصرية للشابات من هيفاء بسيسو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - تعتمد الإعلامية واليوتيوبر الفلسطينية، هيفاء بسيسو، على تنسيقات الأزياء العصرية والمواكبة لخطوط الموضة، ومن وحي أحدث الصيحات نرصد لكُنَّ من حسابها على انستغرام عدة خيارات، فتألقن على غرارها.



فساتين مطبعة من هيفاء بسيسو

فستان مطبع لاطلالة عصرية



لأن الفساتين المطبعة من الصيحات الأكثر رواجاً في خطوط الموضة، فسوف نجمع لك اليوم عدة أفكار للربيع؛ حيث اختارت هيفاء بسيسو فستاناً أسود مطبعاً بالزهور الفوشيا والخضراء، مع قبعة سوداء للرأس وحذاء أبيض ناعم، ونسقت في إطلالة أخرى فستاناً فوشيا مزيناً بطيات قماشية في الأطراف العلوية ومزيناً بالزهور البيضاء مع قبعة من القش.

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الأزياء العفوية بالطبعات الكرتونية

اطلالة عفوية بأزياء مريحة للشتاء



في إطلالة شتوية عفوية تأنقت هيفاء بسيسو ببنطلون واسع رمادي مطبع بطبعات كرتونية مع بلوڤر سماوي بطبعات أميرات ديزني، وأكملت اللوك بحقيبة بيضاء صغيرة وحذاء ملون إلى جانب سكارف الشعر الأزرق ليزين شعرها المموج بأسلوب يومي ناعم.

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صيحة الأزياء المطبعة بأسلوب الكاجوال

أزياء كاجوال مطبعة



فضلت هيفاء بسيسو الاعتماد على الأزياء المطبعة في مظهرها الكاجوال بشكل كبير، ومنه أطلت بمعطف وبنطلون باللون الأبيض المطبع برسومات وكتابات ملونة مع حذاء أسود رياضي، وسرحت شعرها بأسلوب الكعكة المزدوجة مع طلاء الشفاه الأحمر، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببلوزة وبنطلون مطبعين بالزهري والأبيض والأزرق والأحمر بطريقة عصرية، إلى جانب قبعة برتقالية وحقيبة من الجلد الأسود، وفي مظهر صيفي ناعم تألقت ببنطال أبيض واسع مطبع بالأحمر مع بلوزة بيضاء ومعطف من الدانتيل الشفاف، وأكملت اللوك بقبعة للرأس بذات تصميم البنطلون.

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تنسيق البليزر على طريقة هيفاء بسيسو

إطلالة كاجوال بالبليزر

لأن البليزر من القطع التي لا تغيب عن خطوط الموضة مع اختلاف الصيحات، يمكنك -عزيزتي- اتباع طريقة هيفاء بسيسو؛ حيث تألقت ببنطلون وبليزر باللون السماوي مع عقد من اللؤلؤ الملتف بأسلوب مميز، وفي إطلالة أخرى تزينت بتيشيرت أبيض مع تنورة بليسيه سكرية وبليزر أخضر مزين بأزرار ضخمة، وأكملت مظهرها بقبعة من القش مع أقراط ذهبية دائرية لخيار لافت وبسيط.

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