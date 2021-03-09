كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - تعد حقائب مايكرو من أبرز الإكسسوارات التي يمكنك اعتمادها لتكتمل إطلالتك الأنيقة، فهي تتميز بحجمها الصغير وتصميماتها الجذابة، وتتسم الحقائب المايكرو بتفاصيلها المميزة وألوانها الرائعة، كما أنها لا تتسع سوى لبطاقتك المصرفية بسبب سعتها الصغيرة، ويمكنك تنسيقها بطرق رائعة مع ملابسك لإطلالة ساحرة تخطف الأنظار، اخترنا لك أجمل تصميمات حقائب مايكرو موضة صيف 2021، والتي يجب على كل امرأة اقتناؤها واعتمادها هذا الصيف لإطلالة فريدة.

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تتميز حقائب مايكرو بحجمها الصغير وألوانها الجذابة

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Fendi

Fendi

- يمكنك اعتماد حقيبة مايكرو بألوانها المميزة من توقيع فيندي، والتي تتمتع بتصميم أنيق وتفاصيل رقيقة، ويتم اعتمادها من خلال حملها عن طريق سلسلة ذهبية قصيرة، لإطلالة عصرية ومفعمة بالجاذبية.



حقيبة مايكرو الذهبية البراقة من توقيع شانيل



- ولإطلالة أنثوية ناعمة يمكنك اقتناء حقيبة مايكرو الذهبية البراقة من توقيع شانيل لتعتمديها هذا الصيف، حيث تتمتع بتصميمات وتفاصيل ساحرة، كما يمكنك تنسيقها مع مختلف إطلالاتك الصيفية الرائعة، مثل الفساتين الرقيقة بألوانها الناعمة والتي تتناغم مع لون حقائب مايكرو وتفاصيلها الفريدة.

Arlington



جربي اعتماد حقيبة مايكرو بمختلف ألوانها الأخاذة من توقيع Arlington -لإطلالة عصرية ساحرة، فيمكنك حملها في يدك من خلال السلسلة الذهبية المرفقة بها لتكتمل إطلالتك المثالية.

Max Mara

Max Mara



اعتمدى حقيبة مايكرو من توقيع Max Mara ، والتي تصلح تماما لإطلالاتك الصيفية المنعشة، حيث تتميز بتصميمها العصري، ويمكنك حملها في يدك أو تعليقها على رقبتك كالقلادة من خلال الحزام الرقيق المثبت بالحقيبة، لتتمتعي بإطلالة فريدة تخطف الأنظار

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