في اليوم العالمي للمرأة: أحدث موديلات البروش موضة ربيع 2021 للمرأة عاشقة الأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً -

يُعد البروش من قطع المجوهرات الأنيقة التي لا غنى عنها لدى الكثير من النساء، إذ تقمن باعتمادها لتكمل إطلالتهن الأنيقة والجذابة، سواء في أوقات النهار، أو في الخروجات والسهرات المسائية.

البوش أجمل المجوهرات للمرأة الأنيقة



وفي اليوم العالمي للمرأة، تبحث كل امرأة عن قطع المجوهرات الأنسب لها، للظهور بإطلالة أكثر اختلافاً وجاذبية، سواء في العمل والإطلالات النهارية، أو خلال إطلالات السهرات.

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وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أحدث موديلات البروش موضة ربيع 2021، للمرأة عاشقة الأناقة كي تنتقي منها ما يلائمك.

في اليوم العالمي للمرأة: أحدث موديلات البروش موضة ربيع 2021

بروش من Dior

بروش من دار ديور Dior Joaillerie



قدمت دار ديور Dior مجموعة تصميمات محتلفة للبروش، موضة ربيع 2021، أعجبنا من بينها هذا التصميم الفريد، لبروش يحمل تصميم J'Adior، الذي يتميز بتصميم فريد وأنيق، من المعدن المطلي بالذهب الأصفر، مع الكريستال الأبيض اللامع، تم تصميمه بنجمة في الأعلى ونحلة مٌرصعة بالكريستال تتدلى منه بشكل جذاب وأنيق.

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بروش من Louis Vuitton

بروش من دار لويس فويتون Louis Vuitton

لتصميم أكثر جاذبية وأناقة، يناسب الخروجات المسائية والسهرات، قدمت علامة لويس فويتون Louis Vuitton هذا التصميم الجذاب، لبروش دائري أنيق، على شكل دائرة من المعدن الذهبي، كُتبت داخلها الحروف الأولى من شعار الماركة، تُحيطها قطع صغيرة الكريستال اللامع على شكل أوراق الشجر، مما منح التصميم مظهراً جذاباً وفخماً.

ولإطلالة أكثر عملية للمرأة التي تُفضل الإطلالات البسيطة والناعمة، طرحت لويس فويتون Louis Vuitton هذا التصميم الجذاب، لبروش بتصميم زهرة مونوغرام، صُنعت من المعدن باللون الذهبي، مع الزخرفة السوداء، حيث جاء البروش بتصميم مصقول ومحفور بشكل عصري جذاب، مع نقش الحروف الأولى من شعار الماركة LV في منتصف الزهرة.

بروش من Chanel

بروش من الذهب والأحجار والكريستال من شانيلChanel

تتميز ماركة شانيل Chanel بتصاميمها الجذابة والفخمة، التي تناسب المرأة العصرية التي تبحث عن إطلالات أكثر أناقة وجاذبية.

وقدمت شانيل Chanel مجموعات تصاميم أنيقة لبروش موضة ربيع 2021، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لبروش أنيق مُصمم من الذهب المُرصع بالكريستال والأحجار اللامعة، على شكل شعار حروف الماركة CC، التي تم تصميمها بشكل عصري جذاب.

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