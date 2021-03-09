تنسيقات متنوعة للمحجبات من ريتا عدنان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - ريتا عدنان، مدونة موضة فلسطينية تقيم في الإمارات، وتعتمد على صيحات الموضة المحتشمة بشكل كبير في إطلالاتها اليومية وفي المناسبات، لذا أصبحت من أشهر الفاشينيستا؛ حيث يتابعها على إنستغرام أكثر من نصف مليون شخص، فإليكِ أبرز إطلالاتها؛ لتعتمديها في مظهرك هذا العام.



تنسيق الأزياء المطبعة بأسلوب ريتا عدنان

تنسيق الازياء المطبعة من ريتا عدنان



برزت مؤخراً صيحة الأزياء المطبعة بمختلف التصميمات، ولأنها تتربع على عروش الموضة لهذا العام فقد تأنقت ريتا عدنان ببلوزة طويلة بنية مطبعة بالنمر مع بنطلون وحقيبة باللون الأسود ومعطف من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية من الجلد لأناقة عصرية، ونسقت في إطلالة أخرى فستاناً أحمر مطبعاً بالأبيض مع حجاب زهري وقبعة من القش، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية الألوان، فيما اختارت إطلالة كاجوال يكسوها اللون الأسود مع قميص أبيض بكاروهات اللون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب التوربان مع حذاء وحقيبة من الجلد.

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إطلالات ريتا عدنان بفساتين السهرة

ريتا عدنان بفستان سهرة



تحتار الكثيرات من النساء في إطلالاتهن للسهرة باعتماد تصميمات الفساتين المحتشمة والمواكبة للموضة، ومن وحي ريتا عدنان يمكننا أن نقدم لكُنَّ بعض الأفكار؛ حيث أطلت بفستان زهري منفوش مصمم بخصر ضيق مع أكمام منفوخة وطُرِّزَ بالفضي بأسلوب ناعم ومميز، وأكملت اللوك بحجاب زهري لأناقة أنثوية، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان سماوي مصمم بخصر ضيق وطُرِّزَ بالفضي والفصوص الملونة مع حجاب من التوربان بقماش الساتان الناعم، وفي مظهر بسيط وأنيق أطلت ريتا بفستان من الساتان الواسع مصمم باللون الأزرق النيلي المحدِّد للخصر، مع حجاب زهري ناعم.

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خيارات الأزياء الشتوية من ريتا عدنان

تنسيق كاجوال في الشتاء من ريتا عدنان



لتودِّعي هذا الموسم بأسلوب محتشم ومواكب للموضة اتبعي خطوات المدونة ريتا عدنان؛ حيث تألقت ببنطلون رمادي وبلوزة بيضاء مع معطف طويل بني مزين بالفرو لإطلالة كاجوال يومية، وفي مظهر رياضي تزينت بهودي وبنطلون باللون الأسود مع معطف زهري مكتوب عليه بالأسود مع حجاب التوربان الزهري، وفي إطلالة ناعمة نسقت بنطلون وبلوزة باللون الأسود والأبيض مع معطف وحجاب باللون الزهري لخيار ناعم وأنيق.

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