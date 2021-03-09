عبايات خليجية من غدير جميل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - تعتمد البلوغر العمانية، غدير جميل، على خيارات العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير؛ حيث توفر لها الحشمة، وتتبع بها ثقافات الدول العربية، ومن وحي حسابها على انستغرام نلهمكن اليوم عدة أفكار لتصاميم تناسب كل الأذواق.



عبايات سوداء من غدير جميل

العباية السوداء من غدير جميل



لا شك في أن العبايات السوداء خيار مثالي للعديد من الفتيات المحجبات؛ حيث توفر الكثير من الأناقة والفخامة إلى جانب مناسبتها للعديد من المشاوير اليومية، ومن وحي غدير جميل نلهمكن بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مزينة باللون الأبيض في الأطراف مع الخطوط الذهبية الناعمة للوك مميز، وارتدَتْ عباية سوداء مزينة باللون الأزرق في المنتصف مع الخطوط الفضية الناعمة، واعتمدت حجاباً أزرق بالتصميم ذاته، وفي الإطلالة الثالثة اختارت عباية سوداء مطرزة بالخطوط اللامعة والتطريزات البسيطة لمظهر مناسب للمناسبات، وفي لوك يومي أكثر بساطة نسقت عباية سوداء من الشيفون المزين بتطريزات الزهور في أطراف الأكمام للوك مثالي أكملته بحقيبة شفافة.

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غدير جميل بالعباية الزهرية

عباية زهرية للشابات



اللون الزهري هو لون الأنوثة والجمال، لذا نجد أن أكثر مصممي الأزياء يعتمدونه في تصاميمهم، وهذا الموسم شاهدنا عدداً من المدونات بالعبايات الزهرية، من ضمنهم غدير جميل، التي أطلت بعباية زهرية من المخمل المصمم بقَصَّة منسدلة مع حجاب بني بدرجة تميل للزهري، وأكملت مظهرها بأزياء اللون الأبيض مع نظارة وحذاء باللون الأسود، وفي مظهر مميز وبسيط ظهرت غدير بعباية بلون داكن من الزهري المصمم بقَصَّة البليزر في الصدر مع حجاب زهري ناعم، وأكملت مظهرها بحقيبة صغيرة وحذاء بكعب باللون الأسود.

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عبايات ملونة من وحي غدير جميل

غدير جميل بعباية ملونة



تتسابق أشهر الماركات على ابتكار تشكيلة متنوعة من العبايات الملونة التي تكشف عنها في كل موسم، ولهذا العام يمكنك اتباع أفكار بسيطة من وحي البلوغر غدير جميل؛ حيث تألقت بعباية صباحية بدرجة الأوف وايت مع فستان أبيض ناعم، وأكملت اللوك بحقيبة بنية وحذاء بيج، كما تزينت بعباية بنفسجية مطرزة بنقوش سكرية مع فستان أبيض وحذاء بكعب بيج، ولمظهر يخفي عيوب الجسم ارتدَتْ غدير عباية حمراء واسعة مزينة باللؤلؤ في الجزء العلوي للتصميم مع حجاب بالتصميم ذاته، وأكملت اللوك بحقيبة وحذاء من الجلد البيج.

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