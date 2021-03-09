كيف تنسقين الحجاب مع البدلة النسائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - البدلات النسائية من القطع الأنيقة والعصرية التي يمكنكِ اعتمادها لمختلف المناسبات، خاصة أنها لم تَعُدْ تختص فقط بالمناسبات الرسمية، بل أصبحت جزءاً من الإطلالات اليومية التي يمكنكِ اختيارها بكل بساطة، ولطرق تنسيقها بأسلوب محتشم نرصد لكُنَّ اليوم أبرز تنسيقات مدونات الموضة المحجبات.



البدلة العصرية من دلال الدوب

دلال الدوب



اعتمدت مدونة الموضة الكويتية، دلال الدوب، الأسلوب العصري والشبابي في إطلالاتها بالبدلات الرسمية، لذا تأنقت ببنطلون وبليزر باللون الأصفر مع قميص بنفسجي، وأكملت مظهرها بربطة عنق بكاروهات اللون البنفسجي مع حذاء باللون البيج وحجاب أبيض، وتزينت في إطلالة كلاسيكية ببنطلون واسع رمادي وبليزر باللون الرمادي، مع قميص وحجاب باللون الأبيض، وحقيبة من الجلد.

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هدير عاطف بالبدلات الرسمية

هدير عاطف



نشرت الفاشن بلوغر والمؤثرة المصرية في مجال الأزياء والموضة، هدير عاطف، عدة تنسيقات للبدلة الرسمية عبر انستغرام؛ حيث يتابعها فيه أكثر من مليون و٢٠٠ ألف شخص، ومن وحي أبرز إطلالاتها نسقت بنطلوناً واسعاً وبلوزة باللون الأسود مع معطف رسمي أسود مزين بقماش أبيض مطبع بالأسود في الأطراف، وزينت مظهرها بحجاب التوربان الأسود، وحقيبة باللونين الأسود والأبيض، وفي إطلالة أحادية اللون اختارت معطف البليزر بكاروهات اللون الرمادي مع بلوزة شتوية رمادية مصممة برقبة مرتفعة وبنطلون واسع باللون الرمادي، وأكملت اللوك بحجاب وقبعة الكاب باللون الرمادي للمسة شبابية.

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تنسيق البدلة الرسمية في الشتاء من لولوة الخطاف

لولوة الخطاف



لجأت المدونة الكويتية واليوتيوبر، لولوة الخطاف، لتنسيق البدلات الرسمية بأسلوب مواكب للأجواء الشتوية، حيث أطلت ببنطلون وبليزر باللون الأزرق الداكن مع بلوزة سوداء برقبة عالية مزينة بالمجوهرات الناعمة، وأكملت مظهرها بمعطف طويل رسمي باللون الأسود المزين بخطوط بيضاء نحيلة، وأكملت الإطلالة بالألوان الحيادية، وفي إطلالة أكثر أنوثة ظهرت ببنطلون وبليزر باللون الزهري مع بلوزة بيضاء ومعطف زهري طويل، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض.

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البدلة الرسمية بأسلوب الكاجوال من دينا سامي

دينا سامي



فضلت مدونة الموضة المصرية، دينا سامي، اعتماد البدلة الرسمية بأسلوب الكاجوال؛ حيث ارتدَتْ بنطلون الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف البليزر بكاروهات اللونين الأزرق والأبيض، مع حجاب وحذاء باللون الأبيض لخيار مميز وأنيق، وفي إطلالة أخرى تألقت ببنطال بني مزين بمطاط في الأسفل مع معطف أحمر مزين بأزرار ذهبية ومُكمل بحزام للخصر، واعتمدت لهذا اللوك حجاب التوربان باللون البيج مع حذاء رياضي بني.

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