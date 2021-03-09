كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - برزت صيحة القلادات الطويلة بشكل كبير في الأعوام الماضية، ولأنها تكمل جمال إطلالاتك في النهار والمساء على حد سواء، وتتوفر بتصاميم مميزة وإبداعية، فلا تترددي في اعتمادها خلال يوم المرأة العالمي على طريقة النجمات العربيات.

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القلادات الطويلة موضة 2021 من وحي النجمات في يوم المرأة العالمي

نيلي كريم بقلادة مميزة

نيلي كريم بالقلادة الطويلة- الصورة من انستغرام



نسقت الممثلة المصرية، نيلي كريم، في إطلالة ناعمة قلادةً طويلة من علامة لازوردي مصممة بطبقتين ومزينة بالزهور متفاوتة الحجم بأسلوب متناثر على القلادة بأكملها، وزُين التصميم بمربعات متسلسلة في الأسفل بأسلوب منسدل.

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سارة دندراوي بقلادة ناعمة

سارة دندراوي بقلادة ناعمة - الصورة من انستغرام



للوك عملي ناعم يليق بأناقة كل امرأة في يومها المميز، ظهرت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، بإطلالة كاجوال باللون الأسود زينتها بقلادة ذهبية طويلة تحمل شكل قطرة ماء تليها دائرة مزينة بفص من اللؤلؤ لخيار بسيط وأنيق.

قلادات الجنزير الطويلة من مايا دياب

قلادة الجنزير بأسلوب مايا دياب - الصورة من انستغرام



عادت صيحة سلاسل ذهب الجنزير في 2021 بشكل كبير، لذا اعتمديها في يوم المرأة العالمي بأسلوب مايا دياب؛ حيث أطلت بقلادات متفاوتة الأحجام مصنوعة من وصلات صغيرة متسلسلة ومجهّزة بإحكام باللون الذهبي مع إطلالة كاجوال ناعمة.

جيني إسبر بالقلادة الطويلة

جيني اسبر بالقلادة الطويلة- الصورة من انستغرام



في مظهر شتوي ناعم، اختارت الممثلة وعارضة الأزياء السورية، جيني إسبر، قلادة طويلة ملتفة بثلاث طبقات مصممة بدوائر فضية متسلسلة مع خيوط حديدية ناعمة تنسدل من التصميم بأسلوب مميز ومناسب مع مختلف الإطلالات.

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القلادات المتُعَدُّدة من فاطمة الصفي

فاطمة الصفي بالقلادات المتعددة- الصورة من انستغرام



اعتمدت الممثلة والمخرجة الكويتية، فاطمة الصفي، في إطلالة عصرية على عدة قلادات طويلة صُمِّمَتْ بأشكال مختلفة ومتُعَدُّدة الأحجام باللون الفضي مع إطلالة كاجوال بألوان حيادية، وتميزت القلادة الأولى بشكلها العريض والمكسو بالفصوص إلى جانب عدة قلادات نحيلة مزينة بتعليقة دائرية ناعمة، وتميزت القلادة الأخيرة بأسلوبها الكلاسيكي الذي يحمل دائرة ضخمة مزينة برسومات صغيرة، ومع هذه الإطلالة ارتدَتْ أقراطاً دائرية ناعمة.

قلادة الخرز الملون من مرام البلوشي

قلادة الخرز الملون من مرام البلوشي- الصورة من انستغرام



تألقت الفنانة الكويتية مرام البلوشي بإطلالة كاجوال ناعمة مع قلادتين مميزتين، صُمِّمَت القلادة الأولى بشكل طويل من الخيوط الخضراء الملتفة مع خشب صغير بشكل دوائر صغيرة متتالية، فيما جاءت الأخرى بخرز كبير وخشب ملون بأسلوب متفاوت الأحجام مصمم بأسلوب متسلسل بطريقة شبابية، وأكملت اللوك بأقراط دائرية من اللؤلؤ وقلادة صغيرة بحجر سماوي.

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