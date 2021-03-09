السفاح والمتحرش.. 3 وقائع عنف في «المعادي» شغلت الرأي العام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر حي المعادي من أكثر الأحياء والمناطق الراقية، داخل محافظة القاهرة، عُرف بالهدوء والمناظر الطبيعية، فشوارعه مليئة بالأشجار والمطاعم العصرية، ولكن هذا الحي الهادئ شهد أكثر من واقعة عنف وتحرش شغلت الرأي العام، كان آخرها واقعة تحرش تعرضت لها طفلة صغيرة من الشارع على يد شاب عرف باسم إعلاميا باسم «متحرش المعادي».

واقعة التحرش بطفلة داخل عقار وفتاة تكشف الأمر

ظن الشاب الذي انتزعت منه الرحمة والذي استباح جسد طفلة لا حول لها ولا قوة، أن العقار الذي اصطحبها بداخله أنه مهجور خالٍ من السكان، بعدما ألقى عليها السلام حتى كشف عن رغباته تجاهها، ولكن تم افتضاح أمره من خلال كاميرات المراقبة، في معمل التحاليل الواقع بالعقار، بعدما شاهدته فتاة وهو يحاول هتك عرض الطفلة، وتنتشلها منه حتى فر الآخير هاربًا.

وثقت الواقعة وتم تداولها بين الرواد عبر نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار غضبهم من تلك الجريمة في حق طفل ومطالبات بأقصى عقوبة له.

وكان تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادي.

على الفور انتقلت قوة من المباحث، وتبين من خلال فحص الكاميرات أنه شاب في العقد الخامس من عمره وأنه كان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.

قصة مريم «فتاة المعادي»

لم تكن تلك الحادثة الأولى التي شهدتها منطقة المعادي، فقبل أشهر في 16 أكتوبر وقعت جريمة بشعة، لفتاة تدعى مريم محمد، والتي عُرفت آنذاك باسم«فتاة المعادي»، إذ تعرضت لعملية سرقة ولقيت بسببها مصرعها إثر ارتطام رأسها بسيارة في شارع 9 بالمعادي.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها فيديو يوثق الواقعة، والتي ظهرت في البداية وهي تسير في جانب أحد الشوارع، قبل لحظات قليلة من تعرضها لمحاولة سرقة وعنف.

وكان حاول 3 رجال في سيارة ميكروباص سرقتها، وشدها من حقيبة الظهر التي كانت ترتديها، ما أدى إلى سقوطها أرضا، وارتطمت رأسها بسيارة كانت واقفة على جانب الطريق، حتى فارقت الحياة خلال 30 دقيقة.

سفاح المعادي

كانت شهدت منطقة المعادي، في عام 2007، واقعة مطاردة رجل للفتيات، وأطلق عليه حينها اسم «سفاح المعادي»، حيث كان المجرم وقتها يتعقب السيدات والفتيات في منطقة المعادي ويطعنهن في مؤخراتهن وفي أماكن حساسة بأجسادهن، ما سبب حالة من الرعب الشديد في عرب المعادي، قبل أن تتمكن السلطات من القبض عليه في 2009.