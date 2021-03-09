في يوم ميلاده.. أحمد شيبة بكى تأثرا بوالدته على المسرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصادف اليوم الـ9 من مارس، عيدميلاد المطرب الشعبي أحمد شيبة، حيث ولد في عام 1963، ويبلغ شيبة من العمر 58 عاما وذلك بحسب موقع السينما، وبعيدا عن الساحة الفنية، هناك جانب أسري في حياة أحمد شيبة، يستعرضه موقف بكى خلاله بسبب والدته وهو يغني على خشبة المسرح.

موقف أبكى أحمد شيبة في يوم ميلاده

حل المطرب الشعبي أحمد شيبة ضيفا في برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «تين»، في ليلة رأس السنة، ليغني، وأثناء الحفل تذكر والدته ما جعله بنهمر في البكاء على الهواء تأثرا بدورها الكبير والمحوري في حياته.

بكى شيبة خلال الحلقة، وقال بعد أن غنى: «ربنا يخليها ليا، وما يحرمني منها أبدا، ويخلي كل الأمهات.. والدتي كل حاجة لي في الدنيا».

وتحدث شيبة كذلك عن والده وحياته قبل الفن، وقال إن والده كان يرفض دخوله المجال الفني، وظل كذلك لفترة طويلة من الوقت، إلا أنه عاد عن رأيه بعدما رأى شعبية نجله الكبيرة ومحبة الناس له في الحفلات، ونجاحه».

وجدير بالذكر أن شيبة ولد في محافظة الإسكندرية، ورغم غنائه الحالي فقط عاني مشكلة في التحدث بحسب كلامه، وله 3 من الأبناء، عمل في مهن بسيطة قبل الغناء ليكسب قوت يومه إلا أن حلم الشهرة والنجومية لم يتخل عنه، وبالفعل تمكن أخيرا من أن يصبح مطرب شعبي.