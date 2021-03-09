الامارات | مفاجأة في انتظار الشرطة.. بعد بلاغ عن صرخات رضيع بحاوية ملابس قديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في انتظار الشرطة.. بعد بلاغ عن صرخات رضيع بحاوية ملابس قديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت صرخات طفل رضيع صادرة من حاوية ملابس قديمة في مدينة ألمانية بإطلاق الشرطة عملية كبيرة واستدعاء فرق إنقاذ.

ولكن المفاجأة كانت في انتظار أفراد الشرطة بعد فتح الحاوية.

وأوضحت الشرطة الألمانية بمدينة آرنسبوك في ولاية شلزفيج-هولشتاين بشمال ألمانيا اليوم الثلاثاء أن سيدة مقيمة بالمدينة أبلغت في مكالمة طارئة عن صرخات رضيع صادرة من الحاوية.

وأضافت الشرطة أن قوات الإطفاء فتحت الحاوية مساء أمس الاثنين، وفتشت محتوياتها، وتبين أن الصرخات صادرة من دمية رضيع تعمل بالبطارية، كانت ملقاة داخل الحاوية.



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