فيروس كورونا: 5 أعراض جديدة وغير عادية لـ كوفيد تم اكتشافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن أسوأ ما في فيروس كورونا قد لا نعلمه، فإن قائمة الأعراض المرتبطة بالعدوى الفيروسية تستمر في التزايد كل يوم.

أولاً، يمكن للفيروس أن يؤثر على الأشخاص بعدة طرق، وأعراض الجهاز التنفسي ليست هي الأعراض الوحيدة التي يجب أن نتحقق منها.

إلى جانب الأعراض الرسمية للعدوى المدرجة من قبل مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، هناك أيضًا بعض الأعراض الغريبة التي اكتشفها الأطباء، والتي تحتاج إلى عناية في الوقت الحالي، يعتقد الأطباء أن بعض الأعراض تظهر بشكل متزايد في الحالات المبلغ عنها منذ الشهر الماضي.

هناك 5 أعراض جديدة وغير عادية لـ كوفيد تم اكتشافها، وفقا لموقع timesofindia.

قرحة الفم

في حين أن لسان كوفيد هو عرض غريب بشكل استثنائي مرتبط بالعدوى الفيروسية، يرى الأطباء الآن ارتفاعًا في عدد الحالات القادمة مع ظهور أعراض مثل تقرحات الفم والطفح الجلدي والنتوءات المرتفعة، والتي تزامنت مع أعراض كوفي-19 الأخرى، بما في ذلك الحمى، السعال والتعب.

على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تكون محيرة وغير سارة، إلا أن أعراض الالتهاب على اللسان أو التغيرات غير المعتادة الأخرى يجب أن تكون علامة على القلق - ليتم فحصك بحثًا عن المشاكل الأساسية.

يمكن أن تنشأ مشاكل اللسان أيضًا بسبب متلازمة كاواساكي، وهي مضاعفة التهابية نادرة مرتبطة بـ كورونا الحاد عند الأطفال، مما يؤثر على تدفق الدم والوظائف الحيوية.

من الألم أو تغير اللون أو التورم أو الإحساس بالحرقان أو تغير الملمس، إذا كنت تشك في التعرض للفيروس بأي شكل من الأشكال، احصل على المساعدة على الفور.

أصابع كوفيد

يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات التورم على الجلد والأصابع، وأصابع القدم في جميع أنحاء العالم، في تطور يثير قلق الخبراء الآن.

توصف بأنها علامات على أصابع اليدين والقدمين، وهي عرض نادر آخر للعدوى يجب توخي الحذر منه.

في الواقع، يرى الأطباء الآن أن الكثير من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى لا يعانون إلا من هذه الأعراض الجلدية أثناء فترة العدوى وهم معرضون لخطر التشخيص الخاطئ.

أظهرت الدراسات أيضًا أن الطفح الجلدي والنتوءات هي أيضًا علامات سائدة للعدوى لدى الأطفال الأصغر سنًا، والذين يظهرون أعراضًا مختلفة عن البالغين.

ينتج عن الالتهاب في الجسم الناجم عن انتشار الفيروس، يمكن أن تتسبب أصابع كوفيد في حدوث تورم وآفات وتغير في لون أصابع اليدين والقدمين. لقد تم تشبيهها بأنها مشابهة لعضات الصقيع الشتوية وتورم الأصابع.

خلايا النحل والأرتيكاريا

يمكن أن يكون الظهور المفاجئ للطفح الجلدي أو النتوءات البارزة على الجلد، والتي يمكن أن تستمر لساعات، علامة على كوفيد في الأيام الأولى، ليس فقط عرضًا آخر لأعراض كورونا المرتبطة بالجلد، ولكن يمكن أيضًا أن تستمر لفترة أطول وأحيانًا، حتى تستمر لأسابيع بعد محاربة العدوى.

وفقًا لدراسات الحالة، يمكن أن يبدأ ظهور خلايا النحل على باطن القدم وراحة اليد ثم تنتشر ببطء إلى أجزاء أخرى من الجلد، في كثير من الحالات، يمكن أن يسبب أيضًا تورمًا حادًا في الأجزاء الحساسة مثل الجفون والشفتين.

تخثر غير طبيعي

تجلط الدم هو أحد الآثار الجانبية المتزايدة التي أبلغ عنها مرضى كورونا، ثبت الآن أن فيروس SARS-COV-2 ، يمكن أن ينتشر بسرعة عبر الجسم، ويخثر الأوعية الدموية ويعطل تدفق الدم الصحي عبر الأوردة.

يمكن أن يؤثر تخثر الدم أيضًا على المرضى الصغار والأصحاء، الذين لا يعانون من أعراض شديدة مرتبطة بالفيروس.

في الحالات، يمكن أن تضرب هذه الجلطات الدموية بشكل غير متوقع، وتخنق الأوعية الدموية وتعطل عمل الأعضاء الحيوية بما في ذلك القلب والكلى والكبد، مما قد يكون ضارًا.

على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة للتحقق من التجلط، يحذر الأطباء الناس من مراقبة معاييرهم الحيوية - مستويات السكر في الدم وضغط الدم والبحث عن علامات الالتهاب والتصرف وفقًا لذلك لتجنب العواقب لاحقًا.

توعك غريب

في حين أن تأثير كوفيد طويل الأمد عميق، فإن العلماء لديهم اسم جديد للتوعك والتعب بعد المرض الذي يؤثر على مرضى كورونا من خلال مسار العدوى، وهو PASC

يمكن أن تسبب مضاعفات ما بعد الحادة لعدوى SARS-CoV-2 أو PASC أعراضًا طويلة الأمد للمرضى الذين يجدون صعوبة في التعافي الصحي.

على الرغم من أن تأثير PASC، يعتقد الخبراء أن النساء وكبار السن أكثر عرضة للمعاناة من أمراض التعب الحاد والإرهاق والأعراض الفيروسية ذات الصلة.