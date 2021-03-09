احذر التخلي عن ملابسك الشتوية.. إليك 5 طرق للتعامل مع الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع ارتفاع درجة الحرارة وموجة الطقس الحر، يتعرض كل منا لخطر تأثير ارتفاع الحرارة على الصحة، أو التعرض للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وفي هذا الصدد يقدم "الخليج 365" أهم النصائح الصحية للتعامل مع الموجة الحارة والوقاية من ضربة الشمس أو إجهاد الحرارة، بحسب موقع idntimes.

1. زيادة استهلاك المياه

للتعامل مع الطقس الحار، يجب استهلاك الماء للحفاظ على سوائل الجسم، فينصح بشرب ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء لمنع الجفاف، انظر إلى لون البول لمعرفة ما إذا كان قد حدث الجفاف، إذا كان لون البول أصفر، فقم بزيادة كمية الشرب المستهلكة.

2. القميص الأبيض ليس هو الحل

هل الملابس البيضاء أفضل حقًا للاستخدام؟ تعكس الملابس البيضاء ضوء الشمس الخلفي، ومع ذلك ، يوضح بحث مؤسسة سرطان الجلد أن الملابس البيضاء تحتوي على عامل حماية من الشمس يبلغ حوالي 7 ، ثم عندما تبدأ في البلل قليلاً (على سبيل المثال بسبب العرق)، ينخفض عامل الحماية من الشمس إلى حوالي 3. لذا فإن ارتداء الملابس البيضاء ليس فعالًا دائمًا في تجنب حرارة الشمس للجسم.

3. تجنب الأنشطة الخارجية في الفترة من 10 صباحًا إلى 4 مساءً

ينصح بتجنب الأنشطة الخارجية خلال هذا الوقت، تجنبًا احتمالية الإصابة بالجفاف وضربة الشمس بسبب الطقس الحار الشديد.

يُطلب من الأشخاص أيضًا الحفاظ على حالة أجسامهم للبقاء أقوياء في ظروف الحرارة الشديدة، ويمكن القيام بذلك، مع الراحة الكافية وإضافة كمية جيدة من السوائل والقدرة على التحمل، بصرف النظر عن الماء، فيمكن تناول فواكه تحتوي على الكثير من الماء.

4. اعتني بحالة جسمك

ولحماية البشرة التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، لا تنس استخدام كريم مرطب وحماية من أشعة الشمس.

هل هناك ضرورة لتخفيف الملابس؟

وأوضح الدكتور محمود شاهين- مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لـ"الخليج 365" إنه باقٍ 17 يوم على انتهاء فصل الشتاء، وفي تلك الفترة عادة ما تحدث تقلبات جوية بين ارتفاعات وانخفاضات في درجة الحرارة، متوقعًا أن تحدث ارتفاعات تدريجية في درجة الحرارة.

ويضيف بأن الطقس في النهار سيكون مشمس بشكل كبير لترتفع خلاله درجات الحرارة، ما سيعطي للبعض انطباع بضرورة تخفيف ملابسهم، مشددًا على ضرورة أن يكون تخفيف الملابس بحذر خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه بينما تكون الحرارة مرتفعة بالصباح فإنها تنخفض بشكل ملحوظ في الليل، ولذلك ينصح لمن يكونون خارج المنزل ليلًا أو ساعات الصباح الباكر، أن يصطحبوا معهم جاكيت لأن فترات الليل والساعات الأولى من الصباح تنخفض الحرارة بشكل كبير.

وتوقع شاهين أيضًا أنه بعد ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة ستحدث انخفاضات ملحوظة بدرجات الحرارة، منوهًا إلى أنه ما بين الارتفاع والانخفاض بدرجات الحرارة يتعرض البعض للإصابة بنزلات البرد، فينصح بمتابعة النشرة الجوية لمعرفة أيام ارتفاعات درجات الحرارة وانخفاضها، وارتداء الملابس المناسبة