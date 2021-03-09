احتياطات يجب اتخاذها قبل وبعد الحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أصبح معظم السكان حول العالم الناس أكثر حماسًا لتطعيم أنفسهم ضد كوفيد-19، ومع ذلك فإن اللقاح بالتأكيد يأتي مع مجموعة من التحديات والآثار الجانبية.

لتقليل مجموعة الأمراض التي تعاني منها، إليك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها قبل أخذ لقاح كوفيد وبعده، وفقا لـ"timesofindia".

استشر طبيبك

لا توجد مخاطر محتملة لتلقيح نفسك إذا كنت شابًا وبصحة جيدة، ومع ذلك، إذا كان عمرك يزيد عن 45 عامًا وكنت شخصًا يعاني من حالات طبية وأمراض مصاحبة موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى، فمن الضروري أن تستشير طبيبك وتسأله عما إذا كان من الآمن أخذ لقاح أم لا.

قبل أخذ لقاح.. احصل على تصريح بالأدوية التي تتناولها

بصرف النظر عن استشارة طبيبك، يجب أيضًا الحصول على تصريح لبعض الأدوية التي يمكن أن تزيد من فرص إصابتك برد فعل تحسسي، ومع ذلك، ينصح الخبراء المرضى الذين يعانون من تاريخ من الحساسية المفرطة الفورية أو المتأخرة أو رد فعل تحسسي تجاه المنتجات الصيدلانية والمواد الغذائية والعلاجات عن طريق الحقن، بعدم تناول اللقاح.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا قبل أخذ اللقاح

يعتقد الخبراء أن تناول الطعام الصحي قبل الحصول على لقاح كوفيد له أهمية قصوى، وبعد ذلك يجب أيضًا تناول الأدوية الروتينية تحت إشراف طبيبك.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من بلازما الدم أو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ألا يأخذوا اللقاح.

الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أو يتلقون علاج كوفيد في شكل علاج بلازما الدم أو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، يجب عليهم الامتناع عن أخذ اللقاح.

بعد عملية التطعيم احصل على علاج لأي ردود فعل تحسسية

إذا كنت قد تلقيت بالفعل لقاح كوفيد، فاحرص على مراقبة نفسك من قبل أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية ومعرفة ما إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية محتملة أو ردود فعل سلبية من اللقاح.

في ضوء الآثار الجانبية.. لا داعي للذعر

إذا كنت تعاني من بعض الانزعاج أو ردود الفعل التحسسية إلى جانب الألم أو الحكة أو الحمى أو التعب، فلا داعي للذعر بل استرخ، هذه بعض الطرق التي يتفاعل بها جهاز المناعة في جسمك مع اللقاح.

لا يزال يتعين عليك ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي

بمجرد أن يتم تطعيمك، يجب أن تستمر في ارتداء الأقنعة الخاصة بك في جميع الأوقات. مارس التباعد الاجتماعي وحافظ على النظافة، اغسل يديك وطهر الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.