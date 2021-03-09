أحمد حلمي يوجه رسالة لوالدته وزوجته منى زكي: نعم الأم والشريكة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة خاصة لوالدته ولزوجته الفنانة منى زكي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وشهر مارس الذي يضم احتفالات عدة بالمرأة المصرية والعالمية.

وقال حلمي خلال منشوره، ألذي أرفقه بصورة تجمع بينه وبين زوجته ووالدته، قائلًا، «الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي.. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى، هي الكنز الذي نجده في المحنة، هي الضحكة المكمله لكل فرحة، هي الضوء اللامع في أي عتمة، هي الذراع وهي العضد شجعوهن، فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا، فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من أرحامهن».

وتوجه الفنان بالشكر لوالدته قائلًا، «شكرًا يا أمي على ما أعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلا يحترم كل امرأة ويقدرها».

ووجه رسالة خاصة لزوجته الفنانة منى زكي، قائلًا، «شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف .. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة و الزوجة والصديقة ونِعمَ الأم .. شجعوهن فلولاهم ما كنا».

وسبق وأن شارك الفنان أحمد حلمي، صورة خاصة مع والدته في ظهور نادر لها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع والدته.

وظهرت والدة الفنان أحمد حلمي وهي محجبة وتمسك بيديها كوبا من الشاي، ورسم «حلمي» شكل قلب وكتب بجانبه «ماما حنان»، والتي بدت ملامحهم متقاربة من بعضهم البعض والتي تغزل بها متابعيه.

اليوم العالمي للمرأة

يعتبر 8 مارس، يوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.