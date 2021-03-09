المرأة تتقلد الوظائف القيادية في الإسكندرية: «السيسي نصرنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مثلت محافظة الإسكندرية نموذجا خاصا للاهتمام بالمراة التي تولت العديد من المناصب القيادية، وأبرزهن الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ فضلا عن رؤساء الأحياء، ووكيلات الوزارات، ومديرات الإدارات، لتضع المرأة بصمتها في المناصب الكبرى كافة وتشكل عنصر قوة.

«الوطن» تواصلت مع نماذج من القيادات النسائية في المدينة الساحلية، ممن تميزن في مناصبهم وحصلن على الثقة في سن صغيرة بسبب كفاءتهن.

رئيسة حي غرب: المرأة تملك «السينس» وأسرتها عامل في نجاحها

المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، تقول إن السيدات أثبتن وجودهن بعدما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفرص لهن، بشرط الكفاءة.

وأضافت شعبان لـ«الوطن»، أن السيدات لديهن «حس» أكثر من الرجال ويملكن القدرة على الاستباق: «إحنا في أحسن وقت وأحسن رئيس مع أحسن محافظ».

وأوضحت أنه بالرغم من المصاعب التي تواجهها، إلا أنها تعمل على احتواء المواقف والسيطرة عليها، مؤكدة أن أغلب المواقف تجد فيها توفيق الله نظراً لأن نواياها صادقة وهدفها عمل الصالح.

وعن حياتها الأسرية، أكدت أنها تعيش وسط أسرة مترابطة جدا مشيرة إلى الدعم الكامل من زوجها وأبنائها وتوفير الوقت لها لتستمر في عملها على أكمل وجه.

مدير العلاقات العامة بالمحافظة: «السيسي أعطانا فرصتنا مبكراً»

الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة الإسكندرية، قالت إنها تولت مناصب قيادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أنها لازالت في بداية الأربعينات من عمرها، وهو أمر غير معتاد حيث كانت المرأة تتقلد المناصب بعد منتصف الخمسينات.

وأضافت أن المرأة أثبتت نجاحها في كافة المجالات والوزيرات دليل على ذلك، لافتة إلى أن المرأة لها اهتمامات أكثر من الرجل كونها تهتم بكافة الأمور، ولا تغفل أي جانب من جوانب التنمية.

ولفتت إلى أن تجربتها شهدت اهتماما بذوي الهمم ومن لديهم مشاكل من طلاب إدارة وسط التعليمية، وهو ما أهلها لمنصبها الحالي الذي لا يعد هين كونه وجهة المحافظة، مشيرة إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يعد خير مثال للمسؤول المؤمن بالقدرات ويسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإيمان بالمرأة.