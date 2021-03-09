نفت معاناتها من حالة نفسية سيئة.. دينا الشربيني: «الدنيا مش مستاهلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في تصريحات جديدة للفنانة دينا الشربيني خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي ربيع هنيدي، على موقع «et بالعربي»، حول السر وراء ابتسامتها دائمًا واصفة نفسها أنها لا تحب «النكد»، لذلك دائمًا ما تظهر بوجه بشوش مبتسم.

وذكرت «دينا» في المكالمة الهاتفية: «لازم الإنسان يشكر ربنا على صحته وأهله وحب الناس.. وميبصش للحاجات اللي بتنقصه.. مبحبش أتضايق كتير أكيد ساعات الواحد بيضايق مبقاش بني آدمة لكن أنا بدي الزعل وقته وحجمه لكن مش بحب أطول فيه لأن الدنيا مش مستاهلة».

وتابعت: «بجد ربنا جميل أوي هو أحن من أي حد في الدنيا مش بيسيب حد زعلان، الزعل مش كويس مضطر بالصحة».

أما عن الأحاديث المتداولة حول حالتها النفسية السيئة، نفت «دينا» هذه الأحاديث قائلة: «إحنا اللي بإدينا نبسط نفسنا أو نزعل نفسنا».

مسلسل دينا الشربيني

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تواصل تصوير مسلسها الجديد «قصر النيل» الذي تشارك به في الموسم الرمضاني القادم، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز.

حملة شوف بعيني

وشاركت الفنانة دينا الشربيني، مؤخرًا في حملة «شوف بعيني»، التي أطلقت للتوعية بمشكلات وقضايا ضعف البصر خلال الآونة الماضية، التي تنفذها المؤسسة للعام الثاني على التوالي.

وظهرت «الشربيني» بصورتين بشكل مختلف، إذ ظهرت بصورة مغلوشة ومهزوزة غير واضح معالمها، والآخرى بشكلها بوضوح، من داخل سيارتها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورتين، تدعم من خلاله الحملة، قائلةً: «ازدواجية الرؤية هى نوع من أنواع ضعف البصر وهي رؤية الصورة مكررة مرتين وهي يمكن ان تصيب عين واحدة أو الاتنين و بشكل أفقي أو راسى، أسبابها قد تكون مشاكل في المخ أو العين أو العضلات أو الأعصاب».