متحرش الأطفال.. القصة الكاملة لصاحب واقعة تحرش طفلة المعادي: أب لطفلين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي قائما حول متحرش الأطفال، وهو شخص يدعى محمد جودت، صاحب أشهر واقعة مشينة حدثت الأيام الماضية، حيث نشرت إحدى ساكنات منطقة المعادي فيديو له خلال تعديه على طفلة.

فيديو متحرش الأطفال

انتشر أمس خلال ساعات قليلة فيديو لشاب يتحرش بطفلة صغيرة، تحت بير سلم إحدى عمارات منطقة المعادي، وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، لحظة استدراج متحرش المعادي للطفلة الصغيرة، ثم انتهك عرضها.

تصرف متحرش الأطفال كما أطلق عليه رواد السوشيال ميديا بتلقائية شديدة، إلا أن الطفلة شعرت بأنها ليست على ما يرام ففرت منه سريعا، وخرجت سيدة تسكن الدور الأرضي لتعنفه عما فعله بالطفلة، إلا أنه أنكر ذلك، وبمجرد أن واجهته بالكاميرا الموضوعة في مدخل العمارة، خرج مسرعا.

محمد جودت حديث السوشيال ميديا

نشرت تلك السيدة منقذة الطفلة وتدعى «يوجين أسامة» الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كي تصل له ويحاسب عما فعله بالطفلة، وكتبت في تعليقها على الفيديو: «لكل صحابي اللي عندي على فيس بوك عمري ما طلبت منكم أي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس، في المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتوا شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري ده حيوان ولازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».

وخلال ساعات كان هو الفيديو الأكثر انتشارا وحديث السوشيال ميديا، وأطلقوا عليه لقب متحرش الأطفال تحت هاشتاج بنفس المعنى، وانهالت التعليقات التي تطلب بسرعة القبض عليه ومحاسبته عما بدر منه تجاه طفلة صغيرة.

وكان من بين التعليقات التي كان بالآفات وتداولتها الصفحات المعنية بمحاربة التحرش بشكل أشكاله: «صورته واضحة جدا يا ريت الحيوان ده يتجاب ويتحاسب»، وكتب آخر، «حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منك»،

القبض على متحرش المعادي

رصدت قوات الأمن الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات تم إلقاء القبض على متحرش المعادي، وتبين أنه متزوج ولديه طفلين، وهو خريج كلية التجارة.