شيماء أبو الخير عن هديتها لميلانا ترامب: «كرسي الجعران» أبهر البيت الأبيض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت شيماء أبوالخير مصممة «كرسي الجعران» والذي أهدته للسيدة ميلانيا ترامب، عن أن الهدايا الرئاسية يجب أن تكون صغيرة الحجم، لافتة إلى أن الكرسي جرى وضعه في علبة وعندما شاهدته ميلانا تتوقع أن تحتوي العلبة على قطعة من المجوهرات، مؤكدة أنها سعدت بهذا التعليق.

وأضافت شيماء، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنها تلقت بريدا إلكترونيا من أحد موظفي البيت الأبيض والذي قام بتقييم الهدية نظرًا لاعتبارها ملك للدولة وتأكد من مواصفات الكرسي، لافتة إلى أنه أخبرها أن البيت الأبيض يصل له 8000 هدية سنويًا وقال لها إنه لم يشاهد شيئا بالجمال والإبداع والتفرد مثل كرسي الجعران.

وحكت تفاصيل النصب التذكاري لمنتدى شباب العالم والذي قامت بتصميمه، لافتة إلى أنه من أفضل أعمالها وأن النصب التذكاري يخلد ذكرى معينة وأنه في منتدى شباب العالم استهدفت تخليد ضحايا الإرهاب في العالم أجمع وأنها لم تخص الشعب المصري أو العربي أو المسلمين أو المسيحيين، ولكنها كانت ترغب في إنشاء نصب تذكاري لضحايا الإرهاب من البشر.

وتحدثت شيماء أبوالخير عن تكريمها في إيطاليا عام 2016، وحصلت على التكريم بسبب تصميمها لكنبة لها جناح فرعوني، معتبرة أن التكريم كان للفن والحضارة المصرية.

وكشفت عن أنه سيجري تكريمها خلال الأيام المقبلة لتصميمها النصب التذكاري لاحياء الإنسانية، والذي جرى اختياره في فينيسيا ضمن أفضل 5 أعمال فنية في العالم، مؤكدة أنه العمل المصري والعربي الوحيد الذي شارك في مهرجان فينيسيا.