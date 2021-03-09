رئيس «القومي للمرأة» عن «متحرش المعادي»: نفذ رصيده من الستر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة على واقعة التحرش بطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، خلال الساعات القليلة الماضية.

مايا مرسي: الدولة هتاخد حق البنت

وقالت مايا مرسي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «شكرًا للسيدة المحترمة التى أوقعت بمغتصب هاتك للأعراض ومتحرش.. شكرًا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للامومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء».

وتابعت حديثها: «أما بالنسبة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فقد فُجعت من بعض التعليقات، ومنها (ربنا أمر بالستر)، الصراحة والحقيقة الواضحة إن هذا المجرم أكيد أكيد متعود على هذا الإجرام وربنا رفع ستره عنه.. وربنا أنقذ البنت الصغيرة».

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: «الدولة هتاخد حق البنت وحق أطفال تانية أكيد هتك براءتهم، وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) (الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)».

وأردفت: «تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد».

إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة

يشار إلى أنه نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش، بطفلة عقب استراجه لها داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، عقب تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من مكتشفة الواقعة، ما دفع قوة من المباحث لفحص الكاميرات، والتي أظهرت أنه رجل فى العقد الخامس من عمره وأنه كان يعمل محاسب في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.

الجدير بالذكر أن المتهم بالتحرش يدعى «م. ج» متزوج ولديه طفلان، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.