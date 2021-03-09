جولة في حساب متحرش الأطفال.. صور بملابس الإحرام وأدعية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت واقعة تحرش صادمة بطفلة صغيرة، في مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي بالقاهرة، اشمئزاز وغضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع المتداول، والتي وثقته كاميرات المراقبة، شاب مرتديا بدلة يبدو عليه الوقار، إلا أن الفعل بدا عكس ذلك، حيث تحرش بطفلة صغيرة بمدخل عمارة في منطقة المعادي.

وعلى الفور، نشرت الفتاة التي اكتشفت الواقعة وتدعى «يوجين أسامة»، مقطع الفيديو المصور، والذي أظهر شابا كبيرا يقف في مدخل عمارة، ويحاول استدراج الطفلة الصغيرة.

وقالت: «لكل صحابي اللي عندي على فيس بوك عمري ما طلبت منكم أي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس، في المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتوا شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري ده حيوان ولازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».

وعلى الفور بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن المتهم، مطالبين بالتحقيق معه. ويرصد «هُن» معلومات عن المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

من هو المتهم بالتحرش بطفلة المعادي؟

- يدعى محمد جودت.

- متزوج ولديه طفل وطفلة.

- تخرج في كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان.

- درس بدرسة الثانوية العسكرية بنين.

- من ساكني منطقة المعادي.

- كان يعمل بالمملكة العربية السعودية.

- يهتم بنشر صور الأدعية الدينية، والآيات القرآنية والأحاديث.

- له العديد من الصور داخل مسجد الله الحرام.

تفاصيل واقعة التحرش

أظهر أحد مقاطع الفيديو، استدراج شاب لطفلة إلى مدخل إحدى العمارات للتحرش بها، وعندما فرت منه إلى الشارع، اكتشفت الأمر شابة بالمصادفة وبدأت في معاتبة الشاب على ما فعله.

نفى الشاب فيما يبدو ما قام به، وبمجرد أن رأى كاميرا المراقبة التي التقطت المشهد فر هاربا من العمارة.