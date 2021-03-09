الامارات | أبلة فاهيتا: مسلسلي يعرض في 190 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا: مسلسلي يعرض في 190 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نجاح الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في تحقيق قاعدة جماهيرية من خلال برنامجها الساخر، تستعد لعرض أول مسلسل من بطولتها المطلقة، وتبدأ شبكة نتفيلكس في عرض المسلسل الذي يحمل اسم «أبلة فاهيتا: دراما كوين» وهو أحد أعمالها العربية الأصلية وسيعرض ابتداء من 15 من مارس الجاري.

ويشارك في بطولة المسلسل الدمية الشهير، وكل من كارو، وبودي، ابنا أبلة فاهيتا، بالإضافة إلى باسم سمرة، ودنيا ماهر، وزينة منصور، ورحاب حسين، وأسامة عبدالله.

ويستعرض المسلسل بالتفصيل للمرة الأولى عائلة أبلة فاهيتا خصوصاً ابنيها. وتدور القصة في إطار حافل بدراما كوميدية مليئة بالإثارة والأكشن والاستعراض، إذ تواجه فاهيتا وأسرتها للعديد من المواقف والتحولات الدرامية المشوقة ولا يخلو العمل من الأكشن والغموض ويدور في ست حلقات.

وتحمل الحلقات عناوين: «كباب عمل، ووداعاً بونابارت، والنونو استوى، والدوبل سوميل الجوتشي، وهيكسادكتيلي، وأنياب بلا حنش».

وأكدت مصادر مقربة من صناع العمل أنه من خلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة ما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي، وستفعل أي شيء يخطر على البال لاستعادة عائلتها، ولكن سيظل الغموض مسيطراً على الأحداث، ويبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لمّ شمل عائلتها؟

والمسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت.

وطرح برومو للعمل وعلقت شخصية «أبلة فاهيتا» من خلاله عن أول عمل درامي لها قائلة: «تجربتي في المسلسل ده مختلفة خالص.. صحيح كل واحد فينا جواه دراما كوين، بس انا الوحيدة اللي بذكائي وشطارتي قدرت اخد درامتي وحولتها لمسلسل عالمي ودولارات، وبدل ما كنت من سانت فاتيما بكلم الوطن العربي بس.. بقيت بالمسلسل ده بأقدم عمل للعالم كله، ده هيتعرض في 190 دولة وهيتترجم لـ32 لغة، وعلى فكرة.. أنا اللي عاملة الدوبلاچ الإنجليزي بنفسي».

وأضافت «كارو» ابنة أبلة فاهيتا خلال البرومو: «مامتي أخدتني في المسلسل غصباً عني.. وأجبرتني على التمثيل والغنا والدوبلاچ وفي الآخر أخدت فلوسي من نتفليكس، وحطتهم وديعة باسم بودي أخويا في البنك.. بس أنا قدرت أخد حقي منها في المسلسل وبقيت نيزك الشرق.. هتفهموا لما تشوفوا المسلسل عشان لو قلت أي حاجة زيادة مامتي هتحرمني من البقسماط تاني».

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