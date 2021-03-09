استخدموا "الكافولة".. نصائح هاني الناظر لعلاج الرضع من التهابات الحفاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بشرة الأطفال خاصة الرضع حساسة للغاية، لذا يجب التعامل معها برفق، ولعل أبرز مشكلات البشرة هي الالتهابات بمنطقة الحفاض، ويُعاني أغلب الرضع من وجود التهابات وفطريات واحمرار شديد بتلك المنطقة لعدة أسباب.

يوضح الدكتور هاني الناظر لـ"الخليج 365"، أساب التهابات الحفاض، ولعل أبرزها ملامسة الجلد لفترة طويلة للبول والبراز، والإفراط في استخدام الحفاضات الصناعية لعدة ساعات على مدار اليوم دون تغيرها.

وأيضا وجود قطرات الماء على الجلد دون تنشفيها جيداً مما يسمح بنمو البكتيريا والفطريات، وعدم تعرض جلد الطفل للتهوية المناسبة.

بالإضافة إلى تناول الطفل جرعة من المضادات الحيوية قد يؤدي في بعض الأحيان لظهور فطريات واحمرار بالجلد في منطقة الحفاض.

كما أن استخدام المناديل المبللة لغسل منطقة الحفاض للطفل من بين أسباب الالتهاب، وذلك لاحتوائها على مادة الكحول المضرة لجلد الرضع.

لذا ينصح "الناظر" بالتهوية الجيدة لجلد الطفل واستخدام "الكافولة" بدلاً من الحفاض الصناعي، وذلك لأنها من قماش قطني مناسب لجلد الطفل ولسهولة معرفة الأم أنها مبتلة فتلجأ لتغيريها سريعاً.

واستبدال المناديل المبللة بالورقية والقطن والفوط القطنية وغسل الطفل بالماء الجاري والمحافظة على نظافة تلك المنطقة باستمرار، مرة كل ساعتين وكل ساعة في حالة وجود إسهال.

كما نصح باستخدام كريم الحفاض الغني بزيت الزيتون والزنك كوقاية وحماية لبشرة طفلك، موضحا أنه في حالة استمرار الاحمرار والالتهابات يجب استشارة طبيب الجلدية لوصف العلاج المناسب، وتجنب الإفراط في استخدام مراهم المضادات الحيوية دون اشراف الطبيب.