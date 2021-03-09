هاري وميجان: تزوجنا سرا قبل 3 أيام من حفل الزفاف.. وزوجة الأمير: فكرت في الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وميجان ماركل إنهما تزوجا سرا قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما الملكي.

وقال في حوارهما مع الاعلامية أوبرا وينفري إنهما تبادلا النذور سويا بحضور رئيس أساقفة كانتربوري فقط.

وقالت ميجان إنه لم يكن يعلم "أي شخص" بشأن هذه المراسم السرية الخاصة.

وأجريت هذه المراسم الخاصة قبل ثلاثة أيام من حفل الزفاف الملكي الذي عقد في 19مايو 2018، والذي وصفته ميجان " بالعرض المبهر من أجل العالم".

وقالت ميجان ماركل وهى تبكى في حوارها إن ضغط الحياة الملكية أصابها بالأفكار الانتحارية وهى حامل في شهرها الخامس.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن دوقة ساسكس قالت لأوبرا إنه كان لا يمكنها أن تٌترك بمفردها، مضيفة أنها قالت لزوجها " أنها لاتريد العيش" ، مضيفة أن إدارة العلاقات العامة بقصر باكينجهام تجاهلت طلبها للمساعدة.

ولدى سؤال أوبرا لها حول ما إذا كانا قلقين من أن ابنهما قد يكون من أصحاب البشرة " السمراء"، قالت ميجان أن أحد أقارب هاري سألته عما سيكون عليه " مدى قتامة لون" ابنهما الذي لم يكن قد ولد، موضحة أن كون آرتشي نتاج عرقين مختلفين مثل " مشكلة" للأسرة الملكية.

ووصفت ميجان كيف كانت تفكر في أن إنهاء حياتها قد يكون" الأفضل للجميع"، وقالت " لم أكن أريد أن أعيش، لقد كانت فكرة واضحة وحقيقية ومخيفة ومستمرة. أتذكر إنني قلت لهاري أريد أن أتوجه لمكان لأحصل على مساعدة".

وتابعت ميجان أن هاري أنقذ "حياتها" عندما وافق على الانتقال إلى لوس انجليس.

وأشارت ميجان إلى أنها كانت "ساذجة" تماما فيما يتعلق بشكل الحياة الملكية، قائلة إنها لم تكن تعلم أنه يتعين عليها الانحناء أمام الملكة، مضيفة أن سارة فيرجسون كانت تعلمها كيفية فعل ذلك قبل لقاء الملكة لأول مرة عام 2017.