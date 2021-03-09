تبدأ من 1100 جنيه.. عروض أسعار الغسالات في خصومات "عيد الأم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ينتظر الكثير من الأشخاص يوم 21 من شهر مارس كل عام، ليستفيدوا من العروض والتخفيضات التي تقدمها المحال والمتاجر والمواقع الإلكترونية، بمناسبة عيد الأم. ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عروض الغسالات الكهربائية.

ماركة توشيا

- غسالة 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,479 بدلا من 2,599 جنيها.

- 8 كيلو، لونها أبيض، بسعر 3,585 بدلا من 3,800 جنيه.

- فوق أوتوماتيك 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 5,225 بدلا من 5,500 جنيه.

- 17 كيلو، لونها فضي غامق، بسعر 7,998 بدلا من 9,499.

- نصف اتوماتيك، 7 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,289 بدلا من 2,300.

ماركة تورنيدو

- هاف أوتوماتيك 7 كيلو، لونها أبيض، مزودة بموتورين، بسعر 1,949 بدلا من 2,100.

- فول أوتوماتيك، 7 كيلو، لونها سيلفر، بسعر 5,349 بدلا من 7,500.

- نصف أوتوماتيكية، 12 كيلو، بسعر 2,298 بدلا من 4,000.

- فول أوتوماتيك، 7 كيلو، لونها سيلفر، بسعر 5,349 بدلا من 7,500.

- نصف أوتوماتيك 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,165 بدلا من 2,300.

ماركة زانوسي

- زانوسي، 7 كيلو بالبخار، لونها سيلفر، بسعر 6,649 بدلا من 7,500.

- 5 كيلو، لونها أبيض، بسعر 4,554 بدلا من 5,000.

- 7 كيلو، لونها سيلفر، بسعر 6,150 بدلا من 7,000.

- غسالة بمجفف، 10 كيلو، بسعر 11,588 بدلا من 12,899.

- أوتوماتيك 7 كيلو، لونها فضي، بسعر 6,399 بدلا من 6,999.

ماركة White Point

- 5 كيلو، لونها أبيض، بسعر 3,550 بدلا من 3,900.

- ديجيتال، 7 كيلو، لونها فضي، بسعر 6,655 بدلا من 7,699.

- غسالة تحميل 7 كيلو، لونها أبيض، بسعر 4,749 بدلا من 5,170.

- 7 كيلو، بسعر 4,699 بدلا من 5,000.

- 11 كيلو، لونها رمادي، بسعر 4,599 بدلا من 4,837.

ماركة Fresh

- 5 كيلو، لونها أبيض، بسعر 1,528 بدلا من 1,900 جنيها.

- غسالة ملابس 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 1,099 بدلا من 2,299 جنيها.

- 6 كيلو، لونها أبيض، بسعر 1,548 بدلا من 1,899 جنيها.

- 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,099 بدلا من 2,175 جنيها.