تسريحات شعر قصير عصرية من بثينة الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 12:35 مساءً - على رغم اعتمادها قصة الشعر القصير، إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام الفنانة العمانية بثينة الرئيسي أو يحول دون اختيارها لأجمل تسريحات الشعر الشبابية والعصرية التي تناسب الأيام العادية كما السهرات والمناسبات، حيث دائماً ما تظهر بتسريحات شعر قصير جذابة للغاية وعصرية ومتنوعة، مما يؤكد أن صاحبات الشعر القصير بإمكانهن تصفيف شعرهن كيفما شئن واختيار الكثير من تسريحات الشعر.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة تسريحات شعر قصير استوحيناها من بثينة الرئيسي.



تسريحة الكيرلي

تسريحة الكيرلي (الصورة من إنستغرام)



مؤخراً، فاجأت الفنانة بثينة الرئيسي متابعيها في إنستقرام بلوك جديد يختلف تماماً عن إطلالاتها المعتادة، إلا أنه منحها مظهراً شبابياً في منتهى الجمال والحيوية، والذي اعتمد بشكل أساسي على تسريحة الكيرلي المنسدلة مع الغرة القصيرة، وهي تسريحة رائجة جداً وعملية، وبالإمكان اعتمادها في كافة الأوقات.

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الغرة الكيرلي مع الشعر المسحوب الى الخلف

الغرة الكيرلي مع الشعر المسحوب الى الخلف (الصورة من إنستغرام)



ومن بين اللوكات التي فاجأت متابعي بثينة الرئيسي أيضاً، ذلك الذي اعتمدت فيه تسريحة الغرة الكيرلي مع الشعر القصير المسحوب الى الوراء بإتقان، وهي تسريحة عصرية جريئة، تخرج المرأة من الإطلالات التقليدية والمعتادة لتمنحها مظهراً مغايراً تماماً ولافتاً.

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تسريحة الغرة الضخمة

تسريحة الغرة الضخمة (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت تعتمدين قصة الشعر القصير الصبيانية، بإمكانك أن تجعلي شعرك يبدو أكثر حجماً وكثافة، من خلال اعتماد تسريحة الشعر القصير التي ترتكز على الغرة الضخمة الملفوفة نحو الأعلى، وهي تسريحة مريحة جداً وعملية ومناسبة جداً لأوقات العمل والسهرات مع الأصدقاء.

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تسريحة الشعر المبلل مع الغرة الملفوفة



إذا كنت تتحضرين لإحدى المناسبات، بإمكانك تجربة تسريحة الشعر القصير المبلل المسحوب الى الوراء مع الغرة الملفوفة، وذلك على طريقة بثينة الرئيسي، فهي تسريحة أنيقة جداً وعصرية، وتسلط الضوء على ملامح وجهك، وهكذا تحصلين على طلة أنثوية جذابة ولافتة جداً.

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الغرة المتدرجة المنسدلة

الغرة المتدرجة المنسدلة (الصورة من إنستغرام)

كذلك، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر القصير التي تعتمد عل الغرة المتدرجة والمنسدلة بشكل جانبي أنيق، الى الجانب سحب الشعر الى الخلف، بأسلوب بثينة الرئيسي، وهي تسريحة عملية وأنيقة وتناسب الأوقات كافة.

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