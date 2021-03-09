7 حيل تمنع نمو الشعر الأبيض.. منها شرب الشاي الأخضر أو وضعه مع الشامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحزن الكثير من الفتيات عندما تلاحظ بداية نمو الشعر الأبيض، ويتسبب لهن في الإحباط وربما الاكتئاب.

ولكن هناك الحيل والطرق الطبيعية التي يمكنك اتباعها للمساعدة في منع ظهوره، نستعرضها لكم بحسب ما ذكر موقع ""brightside.

1- الكاري:

لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والحديد، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى، إذ أكدت الدراسات أن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى الشيب المبكر، لذلك يكون الكاري طريقة رائعة لإبطاء نموه.

ويفضل استخدامه مع زيت جوز الهند للحصول على نتيجة أفضل ومنع الشعر من الجفاف.

2- المكملات الغذائية:

في بعض الأحيان يحاول الشعر الأبيض أن يخبرنا أن أجسامنا بحاجة إلى المزيد من العناصر الغذائية، وبحسب الدراسات التي أجريت على 52 شخصاً من الذي حدث لهم الشيب المبكر، فوجد أن مستويات الفيتامينات "ب 12" و"ب7 (البيوتين)" و"ب9 (حمض الفوليك)" و"د 3" منخفضاً بنسبة كبيرة، لذلك يجب أخذ المكملات الغذائية باستمرار حتى لا يشيب الشعر.

3- الأطعمة الغنية بالكاتلاز:

مثل البطاطا الحلوة والجزر والفلفل الحمر والمشروم، إذ تساعد بدرجة كبيرة مع الاستمرار عليها في تعويض نقص الكاتلاز، وهو هرمون يحمي صبغة الشعر في جسمنا ويمنع نمو الشعر الأبيض.

4- الشاي الأخضر:

مضادات الأكسدة مهمة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، لأنها تحميه من الجذور الحرة ومن أشعة الشمس الضارة والتلوث، ولذلك يساعد شربه في محاربة آثار الجذور الحرة، لأنه مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية.

أيضا يمكنك إضافة الشاي الأخضر إلى الشامبو وزيت الشعر الخاص بكي حتى تحصلين على أفضل نتيجة.

5- الشكولاتة الداكنة:

تعمل على منع حدوث الشعر الأبيض بسبب أنها مليئة بالنحاس، ويلعب دوراً مهماً جداً في تصبغ الشعر لأن جزء كبير منه مكون من الميلانين التي تعمل على تلوين بشرتنا وعينينا وشعرنا، وإذا فقده شعرنا سيشيب بسرعة.

6- زيت اللوز الحلو:

اللوز مليء بفيتاميني "E" و"A"، وكلاهما من العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على مظهر الشعر الشبابي، وقد يساعد تدليك كميات صغيرة من هذا الزيت بانتظام على شعرك الرطب بعد الاستحمام فحيث يعمل على حماية عملية شيب الشعر من المؤكسدات والجذور الحرة وسيساعد ذلك في الحفاظ على قوة شعرك وحمايته من التلف والشيب المبكر.

7-شرب العصير:

شرب عصير الفاكهة يومياً له العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة ويحارب الجذور الحرة التي تضر بشعرنا وتؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.