6 أخطاء شائعة تفسد أفضل وصفاتك في المطبخ.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتار الكثير من السيدات بسبب أنها تتبع جميع التعليمات أثناء الطهي ولكن النتيجة تكون على غير توقعاتها!

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكرها لكم، بحسب ما أورد موقع "Brightsid"، خلال النقاط التالية:

1- الزيادة عن الحد بالمقلاة:

إذا كنتي تريدين أن يكون اللحم مقرمش وغني بالصوص الخاص به، فيجب عليكِ أن تعطي مساحة للحم حتى يكون كما تريدين ولا تضيفي عليه الكثير من المكونات.

2- طبخ اللحم باستخدام مقلاة غير لاصقة:

سبب آخر للفشل عند طهي اللحم، فعادة ما تسخن أواني الطهي هذه أقل من المقالي اللاصقة، فلا تجعله يأخذ راحته في الطهي، ويمكن أن تستخدميها مع البيض أو الفطائر، أما اللحم يجب أن تكون من الحديد الزهر أو جريل.

3- لا تضعين الملح في الماء المغلي للمكرونة:

يعمل الملح على إضافة طعم للمكرونة وامتصاصها للصلصة بشكل جيد، فيمكن وضع ملعقة كبيرة في المياه قبل أن تبدأ في الغليان.

4- القلي بزيت الزيتون:

في درجات الحرارة المرتفعة يفقد زيت الزيتون كل قيمته الغذائية ويبدأ في الاحتراق، ويمكن أن يفسد مذاق الطعام، لذلك من الأفضل استخدام زيت الزيتون في السلطة فقط، وعند القلي زيت عباد الشمس.

5- الإفراط في قلي الثوم:

يجب إضافة الثوم في نهاية الطبخ أو حتى وضعه من المقلاة بعد 3 أو 4 دقائق من الطهي، حيث يحتوي الثوم على ماء أقل بكثير من أي خضار آخر ويحترق سريعاً جداً.

6- وضع اللحوم مجمدة في المقلاة:

قبل طهي اللحوم يجب التأكد من تركها في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات، لأن عندما تكون مجمدة تظل نيئة من الداخل ويكون بها نسبة من الدم.