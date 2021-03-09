للرجل.. 10 طرق تساعدك على التعامل مع أنثى برج العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

المرأة بطبيعتها كائن مرهف الإحساس، إذ تحتاج دائما إلى معاملة من نوع خاص تتناسب مع طبيعتها، وإذا كنت تشعر بالحيرة والقلق تجاه علاقتك مع شريكة حياتك إذا كانت من مواليد برج العقرب، عليك اتباع مجموعة من النصائح والطرق البسيطة التي تساعدك على التعامل معها، وكسب مفاتيح قلبها، وفق ما أوضحه موقع "wikihow".

- تحب المرأة من مواليد هذا البرج الاهتمام بالمظهر وارتداء الملابس الأنيقة التي تمنحك إطلالة جذابة عند الذهاب إلى مقابلتها.

- تتميز بأنها ذات شخصية طموحة ومجتهدة في عملها، لذا يجب عليك تشجيعها دائما على تحقيق أهدافها، حتى تشعر بالأمان بجانبك.

- إذا كنت ترغب في نجاح علاقتكما، عليك أن تشعرها دائما بالإخلاص والتفاني في حبك لها والاهتمام بها.

- دائما ما ترفض السيطرة عليها أو تقييدها، لذا امنحها مساحتها الشخصية، حيث تميل إلى البحث دائما عن وقت لذاتها.

- تعشق المرأة من مواليد العقرب الضحك والفكاهة، لذا احرص أن تتعامل معها بطبيعتك المرحة التي تجعلها تضحك كثيرا.

- لتكسب قلبها بسهولة، يجب الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل تحضير حفلة للاحتفال بعيد ميلادها، وتقديم الهدايا التي تتناسب مع شخصيتها.

- تتسم أنثى العقرب بالغيرة، لذا احرص أن تمنحها اهتمامًا أكثر من النساء الأخرى، وأن تجعلها دائما مميزة لديك.

- عليك التحلي بالصبر والتحكم في غضبك، إذ أنه يعد من أهم الأمور التي تساعدك على نجاح علاقتكما.

- إهانتها أو التقليل من ذاتها، تعتبر من أكثر الأمور التي تجعلها تقرر الابتعاد عنك، لذلك يجب الحذر عند التعامل معها.

- تشعر الأنثى من هذا البرج بالسعادة والفرح عند سماعها لحديث عن تفوقها في العمل، ما قد يزيد من ثقتها بنفسها.