رجيم رمضان 2021.. بلاش سمبوسك وقطايف

القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام ونستقبل شهر رمضان المبارك، ويخشى العديد من الأشخاص زيادة أوزانهم خلال الـ 30 يوما، بسبب الإفراط في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار، فضلًا عن اعتماد البعض على تناول الحلويات بشكل كبير حتى وجبة السحور.

ويلجأ الكثير للرجيم خلال شهر رمضان، للتحكم في أوزانهم، ومواجهة زيادة الحجم.

ويقدم «هن» في السطور التالية كل ما لا تعرفه عن رجيم رمضان.

رجيم رمضان قاس

وفقًا لموقع webmd، هناك قواعد أساسية، يجب اتباعها، لتطبيق رجيم رمضان.

قم بترتيب مواعيد تناول الوجبات.

قومي بتقسيم الوجبات من ثلاث إلى أربع وجبات على الأقل.

يجب أن تشمل وجباتك على وجبة الافطار (الوجبة الرئيسية)، وجبتين خفيفتين، وجبة السحور.

ابدأ بكسر الصيام بتناول كوب من الماء وثلاث حبات من التمر متوسطة الحجم.

لا تتناول وجبة الفطار مرة واحدة، وقمسي الوجبة الرئيسية إلى عدة مراحل، الاولى تبدأ بالتمر والماء، ثم بالمقبلات كالشوربة والسلطة، ومن ثم الطبق الرئيسي.

تناول الطعام ببطىء دون عُجالة.

لا تهمل تناول كميات كافية من المياه وخاصة ما قبل الوجبات ما سيساعدك في زيادة الاحساس بالشبع.

حاول أن تعتمد على الأكل الصحي المسلوق أو المشوي أو الطازج.

اتبع نظام غذائي متوازن، فيجب أن تتناول وجباتك على النشويات، الفواكه والخضروات، اللحوم والأسماك، الألبان ومنتجاتها، الدهون الصحية.

الاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة، فهي غنية بالألياف التي تساعدك على الاحساس بالشبع وتحتاج فترة أطول للهضم، أمثال الخبز الكامل، القمح والشوفان والبرغل والفريكة والأرز البني.

تجنب الأطعمة المقلية، مثل: البطاطس، السمبوسك، والقطايف المقلية.

قلل الملح وتجنب الموالح مثل المخللات.

تجنب الاغذية الغنية بالسكر والدهون مثل: الحلويات.

ابتعد عن الأكلات الغنية بالدهون المهدرجة والمضرة، فعليك تناول اللحوم قليلة الدهون، واختيار الحليب الخالي من الدسم بدل كامل الدسم.

تجنب المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

رجيم رمضان سريع

وإليك عدة نصائح لـ رجيم رمضان سريع، يسراعدك في إنقاص الوزن بشكل سريع.

ابدأ طعامك بكوب من الماء.

تناول 3 تمرات مع كوب من اللبن.

تناول عصير موز باللبن أو الجوافة باللبن مع الإفطار دون إضافة سكر

ابدأ بطبق من الشربة قليلة الدسم.

تتناول طبق سلطة خضراء كبير بجانب الطعام.

تناول البروتين المشوي بالكمية المناسبة لنظامك الغذائي.

قلل من تناول الخبز، والأرز، والمكرونة.

استبدل السكر بعسل النحل أو تناول 3 ملاعق سكر فقط يوميًا.

رجيم رمضان 30 كيلو

هناك بعض الأنظمة الغذائية التي تساعد على خسارة العديد من الأوزان في 30 يوم رمضان، وإليكم بعض الوجبات الصحية يمكن تناولها خلال رمضان:

اليوم الأول

وجبة الافطار

من المهم أن تشمل وجبة الإفطار الأولى خبز بُني، مع 90 جم من صدر الدجاج المشوي والسلطة، مع ثلث كوب من الحمص.

ويمكن تناول الحلو، قطعتين من البقلاوة.

وجبة السحور

كوب زبادي من الشوفان بالحليب مع شريحة من الخبز التوست المحمص، والمكسرات الغير مملحة.

اليوم الثاني

أما في اليوم التاني، فالنظام الغذائي يشمل ما يلي:

الإفطار:

90 جم صدر دجاج مع كوب من الأرز المسلوق والخضار بالكاري ، مع سلطة متنوعة.

ويمكن تناول سلطة فواكه مع كريمة منزوعة الدسم في منتصف اليوم.

السحور:

كوب من الحليب مع فطيرة البانكيك، وتفاحة أو موزة.

اليوم الثالث:

الإفطار:

شريحتين خبز مع 90 جم من السمك المشوي مع الخضار، أو كاري السمك مع الأرز.

وجبة خفيفة في نتصف اليوم: الشعيرية الحلوة أو قطعة واحدة من القطايف.

السحور:

كوب حليب مه حبوب الافطار الكاملة، ثمرة فواكه متوسطة الحجم.

اليوم الرابع:

الإفطار:

كوب من المكرونة المطبوخة مع الخضار و 90 جم من الدجاج أو السمك.

وجبة خفيفة: كاسترد.

السحور:

قطعة 40 جم من الجبن، مع ملعقة من المربى وشريحتين من الخبز المحمص ، وبعض من الفواكه المجففة.

نظام رجيم الكيتو مع الصيام

يعتمد الكثير على نظام الكيتو، لرجيم رمضان، الأمر الذي تحدث عنه الدكتور محمد شحاتة، أستاذ التغذية العلاجية عبر فيديو لـ "هن".

وأكد "شحاتة" أن على أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والغدة، تجنب اتباع "الكيتو" في رمضان لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون.