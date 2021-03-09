زوجة مؤسس مايكروسوفت تطالب بإجازة رعاية عائلية للمرأة الأمريكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طالبت ميليندا جيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل أند ميليندا جيتس الأمريكية، زوجة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، الولايات المتحدة، بالتوسع في إتاحة الرعاية العائلية مدفوعة الأجر للنساء في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت ميليندا، في تصريحات، إلى أن النساء تضررن من التداعيات التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتراجع الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت جيتس، أن بلادها لن تتجه نحو تحقيق تعاف سريع وقوي ما لم يتم النظر في هذه القضية الأساسية التي أغفلتها لفترة طويلة.

وأشارت ميليندا، إلى أنه رغم أن هناك بعض الولايات، ربما 9 ولايات، تعطي هذه الميزة للنساء العاملات، إلا أنه يجب تطبيقها على مستوى البلاد ككل.

وجاءت تصريحات ميليندا متزامنة مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي للاعتراف بإنجازات النساء.

وتستهدف إجازة الرعاية العائلية السماح للموظفين باستقطاع وقت من العمل بأجر مدفوع، لرعاية الأطفال حديثي الولادة أو أفراد بالعائلة يعانون من أمراض خطيرة.

وأوضح مركز تحليل السياسات العالمية في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أنه بينما يُطبق هذا النظام في العديد من الدول المتقدمة، غير أن الولايات المتحدة تعد الوحيدة بين الدول الصناعية حول العالم لا تطبق هذه السياسة.

وكانت جيتس قالت لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أجبر النساء على ترك العمل بأعداد هائلة.

وأشارت ميليندا جيتس، لـ سي إن إن، إلى أن توزيع لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم ليس مهمًا فقط للصحة العالمية ولكنه ضروري للاقتصاد.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قالت في وقت سابق، إن كورونا دفع 47 مليون امرأة إلى الخروج من القوى العاملة.