في عيد ميلادها.. لقطات من حياة نسرين أمين: اتجوزت في سن صغير وبنتي صاحبتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخرجت في قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى استوديو الممثل، من أجل دراسة التمثيل، قدمت للمرة الأولى على شاشات السينما، من خلال فيلم «احكي يا شهرزاد»، بعدما اكتشفها المخرج يسري نصر الله، ليكتب اسم نسرين أمين، مشروع نجمة داخل الوسط الفني.

ويتزامن اليوم 9 مارس، يوم ميلاد الفنانة نسرين أمين، ويُقدم «هُن» لقطات وجوانب من حياتها، خلال السطور التالية.

نسرين أمين:علاقتي ببنتي صداقة وسننا قريب من بعض

وحلت الفنانة نسرين أمين، ضيفة على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، وقالت إنها سبق لها الزواج، وروت الكواليس قائلةً، «كنت متجوزة بدري جدا، وكان الجواز عن حب ومستمرتش الجوازة مدة طويلة، وأنجبت بنتي أمينة، كان عندي 21 سنة، وفكرة الانفصال كانت نابعة مني».

وعن كواليس علاقتها بابنتها، قالت «علاقتي ببنتي صداقة كبيرة وفارق العمر مش كبير وأنا أم حازمة لأني في مقام الأم والأب».

نسرين أمين توضح مواصفات فتى أحلامها

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت: «لازم يكون واثق في نفسه، مثقف، لطيف وظريف مش تنك، ومبيستظرفش»، وأكملت، «لا يمكن أحب راجل متجوز، حتى لو في حاجة أنا بحبها، بيحتويني ومديني إحساس الأمان والحرية ومقدرني، هغير الشغل علشان أنا عايزة أغيره مش علشان حد طلب مني كده، وممكن أغير الكارير خالص، أنا منظر بس، ده أنا منصوب عليا من كل الناس، وأقرب للشخصية الطيبة الغلبانة أو المستغنية أو الضعيفة، من الشخصية القوية».

وعن المواصفات التي لا تفضلها في الرجل، «من الخطوط الحمراء أنه يكون كداب ودي مش شغلته، ولا أنه يكون متجوز، ومش هسيب نفسي أحب راجل متجوز، وأنا اللي بدي الضوء أو الإشارة الخضرا».