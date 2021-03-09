أنغام عن إمكانية ارتباطها مرة أخرى: «جايز والله أعلم.. مقدرش أقول لا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة أنغام تفاصيل أغنيتها الجديدة «هو نفس الشوق» وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مؤكدة أن الأغنية موجودة منذ عامين وكان من المفترض أن تنزل ضمن ألبوم «حالة خاصة جدًا»، لافتة إلى أنها تعطلت لأسباب فنية.

وقالت أنغام إن مؤلف الأغنية الشاعر أسامة مصطفى غضب منها وعاتبها بسبب عدم طرح الأغنية وتأجيلها «قولت له حقك عليا والأغنية هتنزل في توقيت أحسن وهتنزل لوحدها وهو صدقني وقالي تمام وجه الوقت اللي حبيت أقول فيه هو نفس الشوق».

سر ظهور صور الفنانين الراحلين في الكليب

وأضافت «جه الوقت اللي حبيت أقول فيه هو نفس الشوق وشفت المعنى اللي حسيناه كلنا دلوقتي وحسيت إنها مناسبة لحالتنا جميعًا»، مشيرة إلى أن المشهد في الكليب الذي عرضت فيه صور الراحلين، مشيرة إلى أنها تقصد أن الحب ليس مجرد العاطفة بين الرجل والمرأة ولكن هناك حبا لأشخاص رحلوا عن عالمنا ولن يعودوا ولكنهم ما زالوا في وجداننا ومشاعرنا «مشفتش أحلى من نجومنا اللي فقدناهم وفيه منهم ناس عزاز على قلبي قوي».

ونفت أنغام وجود صورة منهم للمطرب والموسيقار الراحل عمر خورشيد، مؤكدة أنها نشرت في الكليب صورة للموزع الراحل طارق عاكف ورياض الهمشري والمايسترو خالد فؤاد.

واعتبرت أنغام أن أغنيتها الجديدة أغنية مصرية جدا وإيقاعها وألحانها ألحان مصرية ومفرداتها مصرية جدا، مؤكدة أن المستمعين «بيعطشوا» للأغاني الكلاسيكية.

ووجه أديب سؤالا لأنغام قائلًا «لسه قلبك قادر يحب؟» وردت أنغام قائلة: «هو سؤال لطيف وغريب في نفس الوقت لأن أنا بستغرب ليه البني آدم يوقف أنه يحب ودي حاجة بين إيدين ربنا»، مضيفة «جايز.. الله أعلم ..مقدرش أقولك لا والله مقدرش أقولك مش هعمل كده تاني واطلع كدابة بعد شوية جايز وعودتني الحياة اني معملش كده».