هل يجوز للمرأة تولي المناصب القيادية؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

بالتزامن مع شهر مارس، الذي يعرف بشهر المرأة، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا حول إجازة تولي المرأة لمناصب قيادية من عدمه الكثير من الرجال والنساء، وجاء مضمونه «هل تولي المرأة لمناصب قيادية جائز شرعا؟».

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت إجابة هذا التساؤل على الموقع الرسمي الخاص بدار الإفتاء، والذي جاء كالتالي: «تولي المرأة للمناصب القيادية أمر جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة».

وأوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء أنها ساوت بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وفي القيمة الإنسانية، حيث خلقهما الله تعالى من أصل واحد وطينة واحدة، من غير فرق بينهما في الأصل والفطرة، فلا فضل لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالناس جميعًا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة.