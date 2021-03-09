جامعة عين شمس: وحدة المعنفات هدفها حماية الطالبات من التعرض للعنف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، إن وحدة التعامل مع المعنفات، التي افتتحت بكلية طب جامعة عين شمس مؤخرًا، هدفها حماية أي فتاة من طالبات الجامعة، ومنع تعرضهن لأي واقعة عنف، من خلال رفع وعي جميع طلاب الجامعة بهذه القضية عبر عدة ندوات توعية تقيمها الجامعة، بمشاركة الكثير من مؤسسات الدولة المهتمة بالقضية كمجلس النواب، وزارة الداخلية، والمركز القومي للمرأة.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلاميات جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أن جامعة عين شمس تتبنى قضية المعنفات منذ فترة ليست بالقليلة، حيث أبرمت اتفاقية مع المجلس القومي للمرآة عام 2015، وأنشئت حينها أول وحدة لمناهضة العنف والتحرش داخل جامعة مصرية.

الاستعداد لاستقبال المتعرضات لوقائع عنف

ولفت نائب رئيس جامعة حلون، إلى أن وحدة المعنفات التي تم افتتاحها مؤخرًا، مستعدة لاستقبال أي فتاة أو سيدة من طالبات جامعة عين شمس، تعرضت لواقعة عنف، لمحاولة مساعدتها في تخطي تلك الأزمة، وما تسببه من آثار نفسية.

وكانت قد قالت الدكتورة جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الدولة تعمل على تمكين المرأة وفقا لرؤية مصر 2030، لذا تم استحداث قسم خاصة بعلاج المعنفات في طب عين شمس من أجل علاج العنف الذي يواجه المرأة في ظل إطار متكامل من الخدمات الطبية والصحية.

وأوضحت «حداد»، أن الدولة قدمت حزمة خدمات عالمية تضم قطاعات نفسية وعدالة وشرطية مع التنسيق لكل هذه القطاعات مع التحفيز، لأن تصبح مصر ضمن أول 10 دول يتم نشر فيها الحزم، وذلك برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة مبينة أن التطوير تم على جميع الأصعدة التي تشمل الأماكن والأطقم الطبية.