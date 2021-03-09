أفكار عزومات رمضان 2021.. محاشي ورومي والحلو كنافة اللوتس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نحن على بعد أيام من حلول شهر رمضان 2021، ومع انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد عن رمضان الماضي، تصبح العزومات واردة في هذا الشهر الكريم، ولكن تحتار دوما ربة المنزل فيما تقدمه على سفرتها لأفكار عزومات رمضان 2021، بين الحلو والحادق، والأطباق الرئيسية، والجانبية والمقبلات الباردة والساخنة، حيث يمكن عمل العزومات أكثر من مرة في السنة، بين الأقارب والأصدقاء، لذا يقدم لك موقع «هن» 5 أفكار لعزومات رمضان 2021، يمكنك أن تستمدي منها ما يناسبك على سفرة الشهر الكريم.

أفكار عزومات شهر رمضان 2021

العزومة الأولى

لكسر الصيام

فور آذان المغرب قدّمي لضيوفك البلح المنقوع في الحليب ولا تضيفي له السكر واكتفي بالسكر الطبيعي في البلح.

المقبلات

سمبوسك باللحمة المفرومة أو سمبوسك بالجبنة.

السطات

مخل بلدي مشكل، وسلطة بلدي خضراء وطحينة.

الأطباق الرئيسية

صينية مكرونة بالبشاميل، مع طاجن شيخ المحشي، وجولاش باللحمة المفرومة، وفراخ بانيه، وكفتة، كباب حلة.

الحلو

صينية كنافة بالكريمة، وحلويات شرقية.

العزومة الثانية

لكسر الصيام

قدمي تمر بالمكسرات، مع القليل من عصير التمر هندي.

المقبلات

شوربة مشروم بالدجاج والكريمة.

السطات

سلطة زبادي وبابا غنوج.

الأطباق الرئيسية

محشي ورق عنب، وبط بالبرتقال، وملوخية، وكوسا بالبشاميل، ورقاق باللحمة المفرومة، وطاجن تورلي.

الحلو

أساور الكنافة المقرمشة بكريمة اللوتس.

العزومة الثالثة من أفكار عزومات رمضان 2021

لكسر الصيام

عصير كركدية مثلج، ومشروبات غازية.

المقبلات

بطاطس شيبسي، وأصابع الموتزاريلا المحمرة.

السطات

كول سلو، وسلطة ثومية.

الأطباق الرئيسية

كفتة مشوية، ودجاج مشوي، وأرز بالخلطة والمكسرات، وشاورما الدجاج البيتي، مع مكرونة بالمشروم، وشيش طاووك وصدور الدجاج المشوحة، وبصل وفلفل ملون مشوي.

الحلو

قطايف بالكريمة، وقطايف بالمكسرات، وقطايف بالجبنة.

العزومة الرابعة

لكسر الصيام

عصير مانجو وعصائي طبيعية، جوافة وفراولة.

المقبلات

شوربة سي فوود.

السطات

مخلل ليمون وبصل، وسلطة الذرة الحلوة بالتونة.

الأطباق الرئيسية

صينية سمك بالبطاطس، سمك دنيس مقلي، سمك بوري مشوي، جمبري بالصوص الأبيض والجبنة، وطاجن كاليماري، وكابوريا.

الحلو

طاجم كريم كراميل، وكنافة نابلسية.

العزومة الخامسة

لكسر الصيام

عصير مانجو وعصائي طبيعية، جوافة وفراولة.

المقبلات

شوربة لسان عصفور.

السطات

سلطة فاصوليا، وسلطة بطاطس بالمايونيز.

الأطباق الرئيسية

ديك رومي، أرز بسمتي بالمكسرات، مشكل محاشي باذنجان، وفلفل وكوسة وكرنب، سجق، وممبار، وبوفتيك.

الحلو

كنافة على الفحم، وبلح الشام بالقشطة.